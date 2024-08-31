Elon Musk çok üzülecek! Öyle bir rakip geliyor ki

Yılın başlarında, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, beyin çipi implantı sektörüne öncülük etti. İlk kez bir insanın beynine çip yerleştirildi.



İlk insan denemesi sırasında ortaya çıkan sorunları çözdükten sonra Neurolink şirketi, beyin çipini ikinci bir hastaya yerleştirdi. Bu hastaya beyin çipi takıldığında, birinci şahıs nişancı oyunları oynayabildi ve üç boyutlu nesneler tasarlayabildi.



Milyonlarca İnsan İstiyor



Geçtiğimiz hafta Musk'ın, önümüzdeki on yıl içinde milyonlarca insana Neuralink beyin çipi yerleştirmek istediğini belirtmesi, Musk'ın bu hedefinde yalnız olabileceğini gösterebilir.



İsviçre'deki Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) araştırmacıları, Neuralink'ten daha küçük ve daha verimli bir beyin çipi yaptı.



Minyatür beyin-makine arayüzü (MiBMI) olarak bilinen cihaz, toplamda 8 milimetre karelik iki ince çipten oluşuyor. Neurolink çipleri ise 23'e 8 milimetre karedir.Beyin sinyallerini okumak ve dijital metne dönüştürmek için çalışıyor. Harf başına enerji tasarrufu sağlayan çeşitli sinirsel kodlar, MiBMI'nin yüksek doğruluk oranına katkıda bulunuyor.



