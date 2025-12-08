  1. Anasayfa
Altın yatırımcısı merak ediyor: Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar?

Altın yatırımcısı merak ediyor: Altın yeni haftaya nasıl başladı? 8 Aralık 2025 Pazartesi altın fiyatlarındaki durum son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu, son durum nedir? İşte Kapalıçarşı altın alış satış fiyatları canlı ve anlık takip tablosu...

Altın fiyatları canlı tablo, yeni haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. 8 Aralık 2025 Pazartesi gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını alış satış fiyatları son durum, canlı grafik ile dikkatle inceleniyor. FED faiz kararı bu hafta içerisinde açıklanacak. ABD Merkez Bankası FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentileri devam ederken altın değer kaybı yaşadı. Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta başında Fed'in faiz indirimi beklentileri ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle son 6 haftanın zirvesi olan 4 bin 254,51 doları test etmesinin ardından, yatırımcıların kar satışlarıyla en düşük 4 bin 163,93 dolara geriledi ve haftayı 4 bin 201,84 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatında, tüm zamanların en yüksek seviyesi 4 bin 381,55 olmuştu. Diğer taraftan Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre 2026 yılında küresel belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarının da senaryolara göre değişebileceğini öngörülüyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu, son durum nedir? İşte 8 Aralık 2025 altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı...

Bugün Kapalı Çarşı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Aralık 2025 Pazartesi altın fiyatlarındaki gidişat, yeni haftanın ilk işlem gününde canlı ve anlık tablo ile dikkatle takip ediliyor. Fed'e ilişkin artan gevşeme tahminlerine karşın, altının ons fiyatı geçtiğimiz haftayı negatif tarafta kapattı. Altının onsu haftalık bazda yüzde 0,54 değer kaybederek 4 bin 196 dolara indi. Diğer taraftan ons altın ve gram altın yeni haftaya yükselişle başladı. Peki 1 çeyrek altın, 1 gram altın, Külçe altın, has altın, gremse altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

ALTIN FİYATLARINDA 2026 GÖRÜNÜMÜ

Dünya Altın Konseyi (WGC), yayımladığı son raporda altının 2025 yılı boyunca “olağanüstü bir performans” sergilediğini açıkladı. Rapora göre altın, yıl içinde 50’den fazla tarihi zirve gördü ve yüzde 60’ın üzerinde getiri sağlayarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Rapor, bu güçlü performansın arkasında artıran jeopolitik ve ekonomik belirsizlik, zayıflayan ABD doları ve yüksek fiyat momentumu gibi etkenlerin bulunduğunu belirtiyor. Hem bireysel yatırımcıların hem de merkez bankalarının çeşitlendirme ve güven arayışıyla altına yönelmesi, talebi daha da destekledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:5.765,82 TL

Gram altın satış fiyatı:5.766,64 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:9.492,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:9.549,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.209,43

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.210,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:37.853,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:38.046,00 TL

