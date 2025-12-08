Altın yatırımcısı merak ediyor: Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar?

Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu, son durum nedir? İşte Kapalıçarşı altın alış satış fiyatları canlı ve anlık takip tablosu...

Altın fiyatları canlı tablo, yeni haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. 8 Aralık 2025 Pazartesi gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını alış satış fiyatları son durum, canlı grafik ile dikkatle inceleniyor. FED faiz kararı bu hafta içerisinde açıklanacak. ABD Merkez Bankası FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentileri devam ederken altın değer kaybı yaşadı. Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta başında Fed'in faiz indirimi beklentileri ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle son 6 haftanın zirvesi olan 4 bin 254,51 doları test etmesinin ardından, yatırımcıların kar satışlarıyla en düşük 4 bin 163,93 dolara geriledi ve haftayı 4 bin 201,84 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatında, tüm zamanların en yüksek seviyesi 4 bin 381,55 olmuştu. Diğer taraftan Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre 2026 yılında küresel belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarının da senaryolara göre değişebileceğini öngörülüyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu, son durum nedir? İşte 8 Aralık 2025 altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı...