Bahis soruşturmasında son dakika gelişmesi: Mert Hakan, Metehan Baltacı, Ahmet Çakar adliyeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında; Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Ahmet Çakar gibi isimlerinde bulunduğu 38 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında; Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor kulübü eski başkanı Murat Sancak, spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar ile futbol hakemi Zorbay Küçük gibi isimlerinin de yer aldığı 38 şüpheli, emniyetteki işlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

