  Antalya'da hissedilen bir deprem oldu: AFAD'dan açıklama geldi!

Antalya'da şiddetli deprem meydana geldi. AFAD'dan yapıla açıklamalara göre, depremin büyüklüğü 4.9 olarak duyuruldu.



Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün gece Antalya depreminden sonra, bugün kent yine sallandı.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Özgür Özel'in yeni A takımı CHP'yi karıştırdı! Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimler partiyi daha liberal bir noktaya kaydırdıÖzgür Özel'in yeni A takımı CHP'yi karıştırdı! Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimler partiyi daha liberal bir noktaya kaydırdı

Çekmeköy'de hareketli dakikalar: Uyuşturucu baskını sırasında evden polise ateş açıldı!Çekmeköy'de hareketli dakikalar: Uyuşturucu baskını sırasında evden polise ateş açıldı!

