Antalya'da hissedilen bir deprem oldu: AFAD'dan açıklama geldi!
Antalya'da şiddetli deprem meydana geldi. AFAD'dan yapıla açıklamalara göre, depremin büyüklüğü 4.9 olarak duyuruldu.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün gece Antalya depreminden sonra, bugün kent yine sallandı.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.
