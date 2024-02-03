Ekonomist Aktaş’tan akıllara durgunluk verecek uyarı: KKM için Türkiye tarihinde bir ilk!

2021 yılında ekonomide kullanılmaya başlanan Kur Korumalı Mevduat’ta geçtiğimiz hafta büyük bir çıkış olu. KKM’de 44 milyar liralık bir para çıkışı yaşandı. Ekonomist Alaattin Aktaş, hazineye büyük yük olan uygulama hakkında konuştu.

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Merkez Bankası’nın rezervleri, 26 Ocak haftasıyla 930 milyon lira azaldı. TCMB’nin raporuna göre brüt haftalık azalma 89 milyar 154 milyona geriledi. Öte yandan gerçek kişilerin döviz mevduatları 805 milyon dolara yükseldi.

KKM’DE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ RİSK

Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş, ekonomim sitesinde kaleme aldığı yazısında KKM’deki riske dikkat çekti. Aktaş,

“Başımızda büyük bir bela var. Dünyanın kıskandığı buluş olarak lanse edilen kur korumalı mevduat. Bu hesabı açtıranlara bütçeden ve Merkez Bankası’ndan aktarılan kaynak bir yana asıl felaket uygulama bittiğinde yaşanacak.”

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KKM’DE YENİ YASAKLAR

“Döviz dönüşümlü KKM’yi aşağı çekmek için yeni adımlar atılması hiç şaşırtıcı olmaz. Her ne kadar kısa bir süre önce bu hesapların zorunlu karşılık oranı aşağı çekilmişse ve bu yolla bankalara bu hesaplar için bir avantaj sağlanmışsa da orta vadede KKM’den kurtulmak istenecektir.

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Zaman içinde belki halen yüzde 85 olarak uygulanmakta olan politika faizinden düşük olmama koşulu, daha da aşağı çekilebilir. Ama döviz dönüşümlü hesaplar ekonomi yönetiminin yumuşak karnıdır, bu hesapların birden çözülmesi durumunda gidilecek adres mevduat değil özellikle döviz olacaktır. Dolayısıyla bu konudaki adımlar çok temkinli atılacaktır.”

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