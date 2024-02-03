Ekonomist Aktaş’tan akıllara durgunluk verecek uyarı: KKM için Türkiye tarihinde bir ilk!

Kur Korumalı Mevduat, döviz, altın, borsa derken tüm enstrümanlar bir girdap gibi dolaşıyor. Vatandaş ise enflasyona karşı kendini korumak için farklı yöntemleri kullanıyor. En fazla tercih edilenlerden biri de KKM oldu. Ancak Ünlü ekonomist Aktaş, bu konuda can yakacak bir uyarı yaptı…

YAYINLAMA
Google News
Ekonomist Aktaş’tan akıllara durgunluk verecek uyarı: KKM için Türkiye tarihinde bir ilk!

2021 yılında ekonomide kullanılmaya başlanan Kur Korumalı Mevduat’ta geçtiğimiz hafta büyük bir çıkış olu. KKM’de 44 milyar liralık bir para çıkışı yaşandı. Ekonomist Alaattin Aktaş, hazineye büyük yük olan uygulama hakkında konuştu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yeni Merkez Bankası Başkanı’nı ve piyasayı değerlendirdi…Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yeni Merkez Bankası Başkanı’nı ve piyasayı değerlendirdi…

Merkez Bankası’nın rezervleri, 26 Ocak haftasıyla 930 milyon lira azaldı. TCMB’nin raporuna göre brüt haftalık azalma 89 milyar 154 milyona geriledi. Öte yandan gerçek kişilerin döviz mevduatları 805 milyon dolara yükseldi.

752x395-son-dakika-dolar-kuru-bugun-ne-kadar-oldu-3-agustos-2018-dolar-euro-fiyati-1533278511355.jpg

KKM’DE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ RİSK

Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş, ekonomim sitesinde kaleme aldığı yazısında KKM’deki riske dikkat çekti. Aktaş,

“Başımızda büyük bir bela var. Dünyanın kıskandığı buluş olarak lanse edilen kur korumalı mevduat. Bu hesabı açtıranlara bütçeden ve Merkez Bankası’ndan aktarılan kaynak bir yana asıl felaket uygulama bittiğinde yaşanacak.”

Eski Merkez Bankası Başkanı Erkan, 2 yıl boyunca maaşını almaya devam edecek mi? İşte iddia edilen rakam…Eski Merkez Bankası Başkanı Erkan, 2 yıl boyunca maaşını almaya devam edecek mi? İşte iddia edilen rakam…

KKM’DE YENİ YASAKLAR

“Döviz dönüşümlü KKM’yi aşağı çekmek için yeni adımlar atılması hiç şaşırtıcı olmaz. Her ne kadar kısa bir süre önce bu hesapların zorunlu karşılık oranı aşağı çekilmişse ve bu yolla bankalara bu hesaplar için bir avantaj sağlanmışsa da orta vadede KKM’den kurtulmak istenecektir.

752x395-dolar-bugun-kac-tl-1531982769398.jpg

Zaman içinde belki halen yüzde 85 olarak uygulanmakta olan politika faizinden düşük olmama koşulu, daha da aşağı çekilebilir. Ama döviz dönüşümlü hesaplar ekonomi yönetiminin yumuşak karnıdır, bu hesapların birden çözülmesi durumunda gidilecek adres mevduat değil özellikle döviz olacaktır. Dolayısıyla bu konudaki adımlar çok temkinli atılacaktır.”

İslam Memiş, 2024 altının "altın çağı" olacak" dedi, geleceği yeri açıkladı! İşte İslam Memiş'in altın tahminiİslam Memiş, 2024 altının "altın çağı" olacak" dedi, geleceği yeri açıkladı! İşte İslam Memiş'in altın tahmini

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yeni Merkez Bankası Başkanı’nı ve piyasayı değerlendirdi…
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yeni Merkez Bankası Başkanı’nı ve piyasayı değerlendirdi…
Eski Merkez Bankası Başkanı Erkan, 2 yıl boyunca maaşını almaya devam edecek mi? İşte iddia edilen rakam…
Eski Merkez Bankası Başkanı Erkan, 2 yıl boyunca maaşını almaya devam edecek mi? İşte iddia edilen rakam…
İslam Memiş, 2024 altının "altın çağı" olacak" dedi, geleceği yeri açıkladı! İşte İslam Memiş'in altın tahmini
İslam Memiş, 2024 altının "altın çağı" olacak" dedi, geleceği yeri açıkladı! İşte İslam Memiş'in altın tahmini
2.e l araç alacaklar müjde! O araçların fiyatları düştü
2.e l araç alacaklar müjde! O araçların fiyatları düştü
Son Haberler
Ekonomist Aktaş’tan akıllara durgunluk verecek uyarı: KKM için Türkiye tarihinde bir ilk!
Ekonomist Aktaş’tan akıllara durgunluk verecek uyarı: KKM için Türkiye tarihinde bir ilk!
Fenerbahçe’den kritik galibiyet: Antalya deplasmanından 3 puanla döndü…
Fenerbahçe’den kritik galibiyet: Antalya deplasmanından 3 puanla döndü…
Seçimleri kaybedeceğini anlayan CHP Tuzla örgütü zorbalığa sarıldı
Seçimleri kaybedeceğini anlayan CHP Tuzla örgütü zorbalığa sarıldı
Avrupa’dan ilginç karar! Almanya Sağlık Bakanı, ülkede esrarın yasallaşacağını söyledi…
Avrupa’dan ilginç karar! Almanya Sağlık Bakanı, ülkede esrarın yasallaşacağını söyledi…
Merkez Bankası faiz indirecek mi? Değişim sonra yeni politika mı uygulanacak?
Merkez Bankası faiz indirecek mi? Değişim sonra yeni politika mı uygulanacak?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?
Çok Okunanlar
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?
Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı
TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı
TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Yorumlananlar
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları