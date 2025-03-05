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Ece Gürel kimdir? Ne oldu? Eşi kim?

"Belgrad Ormanı’na hava almaya gidiyorum” diyerek evden çıktıktan sonra kaybolan gelen Ece Gürel, kimdir? Ne oldu? Eşi kim?

Ece Gürel kimdir? Ne oldu? Eşi kim?
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"Belgrad Ormanı’na hava almaya gidiyorum” diyerek evden çıktıktan sonra kaybolan gelen Ece Gürel, kimdir? Ne oldu? Eşi kim? İşte merak edilen cevaplar...

Ece Gürel, 35 yaşında bir peyzaj mimarı. İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde yaşıyor. 2 Mart Pazar günü, “Belgrad Ormanı’na hava almaya gidiyorum” diyerek evden çıktı ve hala aranıyor.

İstanbul’un Belgrad Ormanları’nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, günlerdir gündemde. 2 Mart’ta evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 35 yaşındaki kadın için arama çalışmaları sürüyor. Peki, Ece Gürel kim, bulundu mu, ne oldu ve eşi kim? İşte bilinenler:

Ece Gürel Kimdir?

Ece Gürel, 35 yaşında bir peyzaj mimarı. İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde yaşıyor. 2 Mart Pazar günü, “Belgrad Ormanı’na hava almaya gidiyorum” diyerek evden çıktı. Mesleği gereği doğayla iç içe olduğu bilinen Gürel, patika yollarda yürüyüş yapmayı seviyordu. Ailesi ve eşi, onun dağ yollarına pek girmediğini, genellikle güvenli rotaları tercih ettiğini söylüyor. Kaybolmadan önce iş yerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle stresli olduğu ve istifa etmeyi düşündüğü ortaya çıktı.

Ece Gürel kimdir? Ne oldu? Eşi kim?

Eşi Kim?

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel, arama sürecinde ekiplere destek veriyor ve basına açıklamalar yapıyor. Sezer Gürel, eşinin kaybolmadan önce iş yerinde yaşadığı sorunlardan bahsetti: “İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, ‘İstifa ederim’ demiş. Hava almaya gidecekti. Telefonunu aradık, cevap vermedi.” Sezer, eşinin saat 11.30’da evden çıktığını, 14.00’te ailesinin ulaşamayınca haber verdiğini anlattı. “Dağ yollarına girmez, beni bile uyarırdı” diyerek Ece’nin ormanda kaybolmasının şaşırtıcı olduğunu ekledi.

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