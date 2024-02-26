Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, ilişkisinde olay gelişme! Yasak aşk mı yaşadılar?

Murat Osman Özdemir 2018 yılında 2002 Best Model birincisi Selin Kabaklı ile Adana'da evlenmişti ve çiftin bir kızı olmuştu.O dönemlerde iddiaya göre Özdemir, Ebru Gündeş'le 2 yıl önce bir arkadaş ortamında tanışmıştı. Bir süre gizli saklı görüştüler ve ilişkilerini duyan Selin Kabaklı kıyameti koparmıştı.

EŞİ İLE BARIŞIP EVİNE GERİ DÖNDÜ

Murat Osman Özdemir, Ebru Gündeş ile ilişkisini bitirip tekrar evine dönmüştü.Eşini çok sevdiğini söyleyerek af diledi. Yalnız kalan Ebru Gündeş (49) de kendisinden 22 yaş küçük Iraklı Rassan Khoshnaw ile flört etmeye başladı.

EBRU GÜNDEŞ'İ TAKİP ETMEYİ BIRAKMADI

Murat Osman Özdemir, Ebru Gündeş'i takip etmeyi bırakmadı.İddiaya göre, ticari sıkıntı yaşadığını söyleyip Temmuz 2023 yılında Selin Kabaklı'yı kağıt üzerinde boşanmaya ikna etti. Fakat birlikte yaşamaya devam ettiler. Hatta Özdemir, Kasım 2023'te Kabaklı'hın doğum günü için Ulus'taki bir restoranı kapattı. Doğum günü için verdiği bu partide Ebru Gündeş sahneye çıktı. Aile fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

AŞKLARI YENİDEN KÜLLENDİ

Kasımda evlirin tadilata sokan çift, Kuruçeşme'deki bir otele yerleşti. Murat Osman Özdemir, burada kaldığı sürede, Ankara'ya gidip sahne alan Ebru Gündeş'i dinledi.Küllenen aşk yeniden alevlendi. Selin Kabaklı, nikah tazelemeyi beklerken bu durumu öğrenince, şok geçirdi.

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SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Selin Kabaklı en son olarak sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı: " İlahi adalet diye bir terazi var. Asla şaşmaz. Kmisenin ahı kimsede kalmaz. Gönlü kırılan sabretsin.."

Kaynak: Snobmagazin

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