Bu ramazan pide almak isteyenler iki kez düşünecek! Ramazan pidesi fiyatları açıkladı, yüzde 80 zamlandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Bşk. Halil İbrahim Balcı, Ramazan'da Ankara ve İstanbul'da pidenin 15 TL olacağını açıkladı.

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Bu ramazan pide almak isteyenler iki kez düşünecek! Ramazan pidesi fiyatları açıkladı, yüzde 80 zamlandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan'da Ankara ve İstanbul'da pidenin 250gram pidenin 15 TL olacağını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, merakla beklenen Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.

"KG FİYATI 60 TL'NİN ÜZERİNDE OLMAYACAK"

Balcı, "İstanbul ve Ankara'da 250 gram pide 15 TL'den satılacak. Hiçbir yerde kilogram fiyatı 60 liranın üzerine çıkamayacak" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 80 ARTIŞ YAPILDI"

Un fiyatında yaşanan artışa dikkat çeken Balcı, şöyle devam etti: "Geçen sene un fiyatı 380 liradan 800 liraya çıktı. Yüzde 110 zam var. Pidedeki işçilik 360 liradan 810 liraya çıktı. İşçilik giderleri ise 720 liradan 1360 liraya yükseldi. Geçen sene Türkiye’de uygulanan pide fiyatı 33 buçuk liradan satışa sunuldu. Bu sene görüşmelerimizde neticesinde azami fiyat 60 lira olacak. Yüzde 80 artış yapıldı. Giderlerimiz yüzde 110 arttı ancak biz yüzde 80 zam yaptık." dedi.

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