Düşen C-130 kargo uçağının kara kutusu bulundu: Uçak neden düştü? Çalışmalar hızlandırıldı!

Düşen C-130 kargo uçağının kara kutusu bulundu! Enkazın bulunduğu alanda çalışmalar sürerken, uçağın düşme nedenini ortaya çıkaracak gelişme yaşandı... Uçak neden düştü? Çalışmalar hızlandırıldı!

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait düşen C-130 kargo uçağın kara kutusu bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağımız, dün Azerbaycan'ın Gence şehrinden Türkiye'ye dönmek üzere havalandıktan sonra Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de düştü.

Kazada 20 personelin şehit olduğu açıklandı. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, kaza bölgesinde yaptığı açıklamada, "18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor." dedi.

Enkazın bulunduğu alanda çalışmalar sürerken, uçağın düşme nedenini ortaya çıkaracak gelişme yaşandı.

KARA KUTU BULUNDU

Gürcistan medyası, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu açıkladı.

Gürcü yetkililer kara kutunun çıkarılmasıyla teknik analiz sürecinin hızlanacağını belirtti.

Yetkililer, tüm verilerin toplanmasının ardından nihai raporun Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan tarafından ortak açıklanacağını ifade etti.

Haberin Devamı

ABB'nin Hıdırlıktepe Anıtı'ndaki usulsüzlüğünü Sayıştay raporu deşifre etti

Ünlü oyuncu Özgü Namal'dan kötü haber: Çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır!