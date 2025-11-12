Ünlü oyuncu Özgü Namal'dan kötü haber: Çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi!

  1. Anasayfa
Yayınlanma:

Ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Namal ve çocuklarının sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
NOW TV ekranlarında yayınlanan "Kıskanmak" dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. 2. Sayfa'nın haberine göre, ünlü oyuncu ve çocukları olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Kazanın detayları ve sağlık durumlarıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Oyuncunun sevenleri, sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarıyla desteklerini iletti. Bugün ve yarın sete ara verecek olan ünlü oyuncunun arabası kazada kullanılmaz hale geldi.

