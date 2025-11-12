Son dakika... ABB'nin Hıdırlıktepe Anıtı'ndaki usulsüzlüğünü Sayıştay raporu deşifre etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin inşasını bir türlü bitiremediği Hıdırlıktepe Anıtı'ndaki usulsüzlüğü Sayıştay raporu ortaya çıkardı...

2 direğe 2 milyar TL! ABB’nin ihale skandalı sayıştay raporuyla patladı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin inşasını bir türlü bitiremediği Hıdırlıktepe Anıtı'ndaki usulsüzlüğü Sayıştay raporu deşifre etti. ABB'nin 2 kule için 2 milyar TL harcadığı tespit edildi. İhale sürecindeki skandallar da rapora yansıdı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Altındağ ilçesi Hıdırlık Tepe üzerinde inşaatı ettirdiği "100. Yıl Şükran Anıtı"na dikilen 65 metre yüksekliğindeki 2 kulenin maliyetinin 2 milyar lirayı aştığı ortaya çıktı.

ABB'nin Ulus semti yakınında yer alan bölgede başlattığı rekreasyon alanı ve anıt direk projesi, bir türlü bitirilemeyen ve üzerine yenisi eklenen yüksek maliyetleri Sayıştay 2024 raporlarına yansıdı.

ASTRONOMİK MEBLAĞLARA HİZMET ALIMI

Raporlara göre, ABB iştiraki PORTAŞ üzerinden yürütülen proje kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında rekabetin sağlanmadığı ve fiyatların piyasa rayiçlerinin çok üzerinde belirlendiği vurgulandı.

Proje yapımında kullanılan hazır beton değerinin çok üzerinde meblağlar ödenerek alındı.

Rapora göre, C30 sınıfı hazır betonun metreküpü 3 bin 750 liradan alınırken, Çevre Bakanlığı'nın aynı dönem için belirlediği resmi fiyat 2 bin 70 lira civarındaydı.



Benzer biçimde, direk betonların temeli için kullanılan aletlere metre başına 8 kat fazla ödeme yapıldı.



Hıdırlıktepe Anıtı'nda kullanılan delgi makinesi kiralamasında piyasa fiyatı 700–1000 lira olan 'işlemin metresi' yaklaşık 8 bin liraya yaptırıldı.

YİNE İHALESİZ ISMARLAMA İŞ

Yeni Şafak'ın haberine göre, "İstisna usulü" adı verilen yöntemle açık ihale yapılmadan sınırlı sayıda firmadan teklif alınması nedeniyle maliyetlerin yükseldiği, bazı işlerin ise işi yapabilecek firmalar yerine aracı şirketler üzerinden yürütüldüğü tespit edildi.

Farklı malzeme gruplarının tek kalemde alındığı bazı sözleşmelerde ise maliyetin katlanarak arttığı ve doğrudan tedarikçilerin devre dışı bırakıldığı belirlendi.

YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU VAR

Raporda, PORTAŞ'ın Türk Ticaret Kanunu'na göre "basiretli tacir" gibi davranması gerektiği ancak bu ilkenin uygulanmadığı belirtildi.

Denetçiler, kamu kaynağının etkin ve ekonomik biçimde kullanılmadığını, şirket yöneticilerinin özen ve sorumluluk yükümlülüğünü yerine getirmediğini kaydetti.

Yapılan denetim sonucu hazırlanan raporlar, re'sen ya da suç duyurusu ile adli makamlarca soruşturmaya tabi tutulabiliyor.

Kaynak: YENİ ŞAFAK

