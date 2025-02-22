Dünyaya kapak oldu! 'Le Point' Erdoğan'ı baş köşeye taşıdı! 'Yeni dünya düzenine yön verecek 4 lider'

Dünyaya kapak oldu! 'Le Point' Erdoğan'ı baş köşeye taşıdı!

Fransız Le Point dergisi, “2025 - Yeni Dünya Düzeni” başlıklı özel sayısında ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yer verirken Erdoğan’ı kapağında baş köşeye taşıdı.

Fransız Le Point dergisi, "2025, yeni dünya düzeni" başlıklı sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdi.

YENİ DÜNYA DÜZENİNE YÖN VERECEK 4 LİDER

Yeni dünya düzenine yön verecek 4 liderden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak gösterildiği kapakta, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı.

LE POİNT DERGİSİ ERDOĞAN'IN VAZGEÇİLMEZ AKTÖR OLDUĞU KABUL ETTİ

2018 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıyarak diktatör deme küstahlığında bulunan Fransız Le Point dergisinin, yeni bir dünya düzeni kurulurken bu düzenin vazgeçilmez aktörünün Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kabul etmesi gündem oldu.

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