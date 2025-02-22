Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ile Kırklareli kıyılarının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 4°C

Çok bulutlu