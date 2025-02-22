Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor!

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına; Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere kar yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan, 4 ila 6, doğusu 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden 5 ila 7, Antalya Körfezi 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5; Görüş: İyi, yağış anında orta.