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Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor!

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Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor!
Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Yurdumuzun genelinde kar yağışının artması ve yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 1 115

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Yurdumuzun genelinde kar yağışının artması ve yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 2 215

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 3 315

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 4 415

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 5 515

UYARILAR
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 6 615

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 7 715

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 8 815

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ile Kırklareli kıyılarının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 4°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 4°C
Çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 9 915

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 10 1015

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 11 1115

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -4°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, -1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 12 1215

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 13 1315

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 14 1415

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -8°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -10°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, -2°C
Çok bulutlu

VAN °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: 2. dalgaya hazır olun: Kar fırtınası geliyor! 15 1515

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına; Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere kar yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan, 4 ila 6, doğusu 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden 5 ila 7, Antalya Körfezi 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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