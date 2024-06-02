Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'de yaşanan çekişmeli kongre sürecinde Azizi Yıldırım ile seçim yarışına giren Başkan Ali Koç, en büyük kozu olarak dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör jose morinhoyu imza attırmak için İstanbul'a getirdi.

JOSE MORİNHOYU İMZA İÇİN İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, Teknik direktörlük için her konuda anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho İstanbul'a getirdi.

Sabah saatlerinde Londra'dan kalkan Mourinho'yu taşıyan uçak, saat 14.50 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Tecrübeli teknik adam, havalimanında kendisini bekleyen helikoptere binerek konaklayacağı otele götürülecek.

ÜLKER STADYUMUNDA RESMİ İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Portekizli teknik adam için bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenlenecek.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho İstanbul'a geldi.

Sabah saatlerinde Londra'dan kalkan Mourinho'yu taşıyan uçak, saat 14.50 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Tecrübeli teknik adam, havalimanında kendisini bekleyen helikoptere binerek konaklayacağı otele götürülecek.

Portekizli teknik adam için bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenlenecek.