Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak İstanbul'a geldi!

Günler önce spor kamuoyunu meşgul eden gelip gelmeyeceği merak edilen dünyaca ünlü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbah'çe kulübüne imza atmak için İstanbul'a geldi.

YAYINLAMA
Google News
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'de yaşanan çekişmeli kongre sürecinde Azizi Yıldırım ile seçim yarışına giren Başkan Ali Koç, en büyük kozu olarak dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör jose morinhoyu imza attırmak için İstanbul'a getirdi.

JOSE MORİNHOYU İMZA İÇİN İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, Teknik direktörlük için her konuda anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho İstanbul'a getirdi.

Sabah saatlerinde Londra'dan kalkan Mourinho'yu taşıyan uçak, saat 14.50 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Tecrübeli teknik adam, havalimanında kendisini bekleyen helikoptere binerek konaklayacağı otele götürülecek.

jose2.webp

ÜLKER STADYUMUNDA RESMİ İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Portekizli teknik adam için bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenlenecek.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho İstanbul'a geldi.

Sabah saatlerinde Londra'dan kalkan Mourinho'yu taşıyan uçak, saat 14.50 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Tecrübeli teknik adam, havalimanında kendisini bekleyen helikoptere binerek konaklayacağı otele götürülecek.

Portekizli teknik adam için bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenlenecek.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Arda Güler’in büyük başarısı
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Arda Güler’in büyük başarısı
Mourinho Türkiye’de! Mourinho kimdir?
Mourinho Türkiye’de! Mourinho kimdir?
Şampiyonlar Ligi’nde zafer Real Madrid’in oldu
Şampiyonlar Ligi’nde zafer Real Madrid’in oldu
Fenerbahçe'de son gelişme: Mourinho ile imzayı attı!
Fenerbahçe'de son gelişme: Mourinho ile imzayı attı!
Son Haberler
50 yaşında olduğuna kimse inanmadı! Şevval Sam transparan kıyafetiyle olay oldu
50 yaşında olduğuna kimse inanmadı! Şevval Sam transparan kıyafetiyle olay oldu
Garanti kredi kampanyası başlattı! Gelir belgesi olmadan kredi başvurusu yapın
Garanti kredi kampanyası başlattı! Gelir belgesi olmadan kredi başvurusu yapın
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak İstanbul'a geldi!
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak İstanbul'a geldi!
LGS soruları ve cevap anahtarı 2024 açıklandı
LGS soruları ve cevap anahtarı 2024 açıklandı
Azizi Yıldırım'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama: 'Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok'
Azizi Yıldırım'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama: 'Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok'
Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı! O, 11 isimle yollarını ayrıyor!
Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı! O, 11 isimle yollarını ayrıyor!
Çok Okunanlar
O burç sahipleri bugün sizin gününüz! 2 Haziran 2024 Pazar günü tüm burç yorumları
O burç sahipleri bugün sizin gününüz! 2 Haziran 2024 Pazar günü tüm burç yorumları
Meteoroloji açıkladı! Bugün çok güzel bir hava sizi bekliyor: 2 Haziran 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün çok güzel bir hava sizi bekliyor: 2 Haziran 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
'Gereğini yapacağız' : 2 Haziran Pazar tüm Gazete manşetleri
'Gereğini yapacağız' : 2 Haziran Pazar tüm Gazete manşetleri
KPSS şartı yok! Belediye personel alımı yapacak
KPSS şartı yok! Belediye personel alımı yapacak
Şampiyon Galatasaray kasasını doldurdu! Galatasaray şampiyonluk geliri ne kadar
Şampiyon Galatasaray kasasını doldurdu! Galatasaray şampiyonluk geliri ne kadar
Ümit Özat'tan küfürlü şarkıya eşlik eden Okan Buruk'a ağıza alınmayan hakaret ''Yerden bitme, ahlaksız terbiyesiz herif''
Ümit Özat'tan küfürlü şarkıya eşlik eden Okan Buruk'a ağıza alınmayan hakaret ''Yerden bitme, ahlaksız terbiyesiz herif''
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'