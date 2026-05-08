Dünya alarmda! Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

İçinde 3 Türk yolcunun da bulunduğu MV Hondius gemisinde 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hantavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Ülkemizde henüz hantavirüs vakası tespit edilmemiştir" ifadesi kullanıldı. Öte yandan bakanlık, sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması konusunda uyarıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün alarma geçtiği MV Hondius kruvaziyer gemisinde 3 kişinin hayatını kaybettiği Hantavirüs salgını Türkiye’de de gündem oldu. Vatandaşlar "yeni bir salgın mı geliyor" endişesine kapılmışken Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması yüreklere su serpti.

"ÜLKEMİZDE HANTAVİRÜS VAKASI YOK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'de hantavirüs vakasının tespit edilmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir.Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."

GEMİDEKİ 23 FARKLI ULUSTAN 147 KİŞİ VİRÜSTEN ETKİLENDİ

İspanya İçişleri Bakanlığı Sivil ve Acil Durumlar Genel Sekreteri Virginia Barcones de "MV Hondius" gemisinde hantavirüsten etkilenen 23 farklı ulustan yolcu ve mürettebatın olduğu bilgisini paylaştı.Gemide Filipinler'den 38 (hepsi mürettebat), İngiltere'den 23, ABD'den 17, İspanya'dan 14, Hollanda'dan 11, Almanya'dan 8, Fransa ve Ukrayna'dan beşer, Kanada ve Avustralya'dan dörder, Türkiye'den 3, Hindistan, Belçika ve İrlanda'dan ikişer, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Karadağ, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya, Arjantin ile Guatemala'dan birer olmak üzere toplam 147 kişi bulunuyor.

Türkiye'den fenomen Ruhi Çenet, kuş gözlemcisi ve fotoğrafçı Emin Yoğurtçuoğlu ile eşi Melike Güner yer alıyordu. Ruhi Çenet 24 gün sonra gemiden indiğini ve yolculuğu tamamlamadığını söylemişti. Yoğurtçuoğlu ile eşi halen gemide bulunuyor.

HANTAVİRÜS HAKKINDA

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

“KULUÇKA SÜRESİ 6 HAFTAYI BULABİLİR”

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Andes” türü Hantavirüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar uzayabileceğini belirterek yeni vakaların ortaya çıkma riskine karşı dünya kamuoyunu uyarmıştı.

