Son dakika haberi.... Hamas, elindeki 2. grup rehineleri teslim etti! Kızılhaç daha sonra kalan 13 rehineyi Hamas'tan teslim aldı. Böylelikle Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli rehineleri bırakmış oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yılı aşan saldırılarının ardından imzalanan ateşkes anlaşmasında kritik gün geldi. Gazze'deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılma süreci başladı. Hamas salıverilecek 20 rehinenin ismini açıkladı. Gazze'den başlayarak Re'im'de biten Netzarim Koridoru'ndan serbest bırakılacak rehineler, burada aileleriyle buluşacak.

HAMAS TOPLAMDA 20 REHİNEYİ KIZILHAÇ'A TESLİM ETTİ

İsrail Kanal 12 televizyonu, rehinelerden 7'sinin Kızılhaç'a teslim edildiğini duyurdu. İsrail ordusu, rehineleri Kızılhaç'tan teslim aldığını açıkladı ve rehineler İsrail topraklarına girdi.

Kızılhaç daha sonra kalan 13 rehineyi Hamas'tan teslim aldı. Böylelikle Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli rehineleri bırakmış oldu. Canlı rehinelerin ardından hayatını kaybeden 28 rehinenin cenazelerinin teslim edilmesi bekleniyor.

TRUMP: ERDOĞAN ÇOK YARDIMCI OLDU

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indi. Trump'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog karşıladı. Trump, uçakta yaptığı açıklamada Gazze ile ilgili şunları söyledi: "İstikrar gücünü kullanmamıza çok gerek olacağını düşünmüyorum. Riviera'ya ulaşmamız kolay değil ama yıkılmış yapıların kaldırılması gerekiyor. Burası bir enkaza dönmüş durumda. Çoğu yıkılacak binalar var. Derhal başlamalıyız."

Gazze'de savaş bittiğini ve yakında "her şeyin düzeleceğini söyleyen Trump, "Belki de yüz yıllardır ilk kez barış şansı olacak. Barış çok çabuk olacak. Herkes bunun bir parçası olmak istiyor. Dünyanın birçok lideri telefonla aradı" diye konuştu. İsrail ve Arap ülkelerine birçok sözlü garanti verdiklerine dikkat çeken Trump, "Beni hayal kırıklığına uğratacaklarını sanmıyorum" ifadesini kullandı. ABD Başkanı şunları ekledi: "Katarlılar çok yardımcı oldu. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, barış çabasında büyük katkı sağladı."

FİLİSTİNLİ ESİRLER YOLA ÇIKIYOR

İsrailli esirler karşılığında yaklaşık 2 bin Filistinli mahkum serbest bırakılacak. İsrail'in Gazze'de tutukladığı 1.716 Filistinli'nin Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde serbest bırakılması bekleniyor. İsrail hapishanelerinde ömür boyu ya da uzun süreli hapis cezası alan 250 Filistinli mahkûm bulunuyor. El Cezire'ye göre bunlardan 135'i Gazze'ye sınır dışı edilecek veya yurtdışına sürgün edilecek, 100'ü işgal altındaki Batı Şeria'ya gönderilecek ve kalanlar Doğu Kudüs'te serbest bırakılacak.

Reuters haber ajansı, Hamas'ın rehineleri serbest bırakma karanın ardından İsrail'ın elindeki Filistinli mahkumları sabah erken saatlerde otobüslere bindirdiğini duyurdu. Filistin direnişinin sembol isimlerinden ve 15 yıldır hapishanede bulunan Mervan Barguti, bırakılacak esirler arasında yer almıyor. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına ve zaman çizelgesine, İsrail uyduğu sürece bağlıyız" dedi.

İSRAİL GAZZE TÜNELLERİNİ YIKMAK İSTİYOR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz,dün X'te yaptığı paylaşımda,rehinelerin geri dönmesinin ardından İsrail'in önceliğinin Hamas tünellerinin yıkımı olacağını söyledi. Katz paylaşımında, "Rehinelerin iadesi aşamasından sonra İsrail'in karşılaşacağı en büyük zorluk, Hamas'ın Gazze'deki tüm terör tünellerinin doğrudan İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından ve ABD'nin liderliğinde ve gözetiminde oluşturulacak uluslararası mekanizma aracılığıyla imha edilmesi olacak" dedi. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bu görevi yerine getirmeye hazırlanmaları talimatını verdiğini belirtti.

İSRAİL ORDUSU "SARI HAT"TA ÇEKİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu 20 maddelik Gazze planınını duyururken, "Bütün rehine-tutsaklar çok yakında serbest bırakılacak, İsrail askerleri ise ilk adım olarak mutabık kalınan hatta geri çekilecek" demişti. İsrail hükümeti geçen hafta kabine onayının ardından ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu. İsrail basını, ateşkesin onayından sonra ordunun kısmi çekilmesinin başladığını duyurdu. ABD tarafından yapılan açıklamada, İsral ordusunun "sarı hat" olarak bilinen noktalara çekildiği aktarıldı. İsrail ordusunun yine de Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü elinde tutacağı bildirildi. Mısır'dan Gazze'ye insani yardım taşıyan TIR'lar, ateşkes anlaşmasının ardından Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmaya başladı. Onlarca TIR dün Gazze Şeridi'ne ulaştı.

FİLİSTİNLİLER ENKAZLA KARŞILAŞTI

Türkiye, Mısır ve Katar'la diğer uluslararası arabulucuların öncülüğünde haftalar süren müzakerelerin ardından anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, kıyı şeridindeki çoğu bölgede İsrail bombardımanlarının durduğu bildirildi. Ancak evlerine dönen Gazzeliler, tüm mahallelerin harabeye döndüğü büyük bir yıkıntıyla karşılaştı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken evler ve yaşamsal altyapı da yok oldu.

