Son dakika! Dünya tarihi anları izliyor: İsrail'de Trump ve Netanyahu "Savaş bitti" dedi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı İsrail'e indi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrailli esirlerin aileleriyle görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından 4 saatten az sürecek ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.

TRUMP, KNESSET'TE: ZİYARETÇİ DEFTERİNE NOT!

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine ve Filistinli 1.966 esir serbest bırakıldı.

Takas devam ederken İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, konuşma yapmak üzere İsrail meclisi Knesset'e gitti.

TRUMP: "SAVAŞ BİTTİ!"

Trump, parlamentodaki ziyaretçi defterine şunları yazdı: "Benim için büyük onur, harika ve büyük bir gün, yeni bir başlangıç."

ABD Başkanı, burada gazetecilere "Savaş bitti. Hamas, silahsızlanma planına uyacak" dedi.

TARİHİ ANLAR!

Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı. Trump, havaalanında kendisini karşılayan Netanyahu'ya yakınlık gösterirken kızı ve damadıyla da kısa süreli sohbet etti.

Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı.

Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

Uçakta ABD merkezli Axios haber sitesine konuşan Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" belirtti.

Zirveye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun neden katılmayacağını bilmediğini aktaran Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımının ise "iyi bir şey" olduğunu vurguladı

Trump, zirveden önce İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapması beklenen konuşmasında, İsrail halkına "sonsuza kadar sevgi ve barış" mesajı vereceğini, ziyaret kapsamında Netanyahu ve esir aileleriyle görüşeceğini ifade etti.

Trump, İsrail'in haziranda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara ABD'nin de katılmasının Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında etkisi olduğunu öne sürdü.

İran'ın zayıflamasıyla Hamas'ın uzlaşmaya daha yatkın hale geldiğini savunan Trump, ayrıca Tahran'ın nükleer programına ilişkin "kara bulutları" kaldırmanın, Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze konusunda birleşmesini sağladığını ileri sürdü.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI KARŞILADI!

Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.

Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.

GAZZE'DE ATEŞKESİN ARDINDAN BÖLGEYİ YOĞUN BİR GÜNDEM BEKLİYOR

Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından bugün uluslararası barış zirvesi gibi önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Bu gelişmeler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planının ilk aşamasının hayata geçirilmesi ve Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenmesi planlanan uluslararası barış zirvesi yer alıyor.

