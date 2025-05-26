Kabine değişikliği tekrar gündemde! 8 bakan gidiyor 8 bakan geliyor!

İKİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCI OLACAK

"8 civarında bakanın değişeceği konuşuluyor ama 10 bakan ataması yapılacak. İki tane bakanlık ayrılacak." diyen Kulat bu bakanlıkları da açıklayarak sözlerine şöyle devam etti: "Bunların Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığının da ikiye çıkarılması da konuşuluyor."