Dünya ayaklandı: Liderlerden Venezuela'ya vuran ABD'ye tepkiler peş peşe geldi!

Venezuela'ya ABD'nin peş peşe hava saldırısı düzenlemesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak yurt dışına kaçırılması dünyada büyük yankı uyandırdı.

ABD, Venezuela'da peş peşe hava saldırısı düzenledi. Ardından Başkan Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını duyurdu. Dünya liderleri ayaklandı işte o tepkiler...

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta alevler ve dumanlar görüldü. Patlamaların yerel saatle 2'de başladığı ve uçakların alçak uçuş yaptığı bildirildi.

Saldırı talimatını Trump'ın verdiği bildirildi. Trump, "Saldırı başarıyla gerçekleşti, Maduro ülkeden çıkarıldı" dedi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ülkesinin "stratejik kaynaklarını ele geçirmeyi ve yönetimini değiştirmeyi hedefleyen ABD saldırılarının hedefi" olduğunu söyledi ve uluslararası topluma ABD'nin kınanması çağrısı yaptı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN İLK TEPKİLER

ABD'nin Venezuela saldırısı dünyadan çeşitli tepkilere yol açtı.

KOLOMBİYA

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Caracas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı" ifadelerini kullandı

Haberin Devamı

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, ABD’nin Venezuela’nın "toprak bütünlüğü ve egemenliğine" yönelik askeri saldırısını kınadığını bildirdi.

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik silahlı saldırısının Birleşmiş Milletler (BM) Şartındaki amaç ve ilkelere aykırı olduğu vurgusu yapılırken, BM’den saldırıyı kınaması istendi.

İSPANYA'DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ

İspanya taraflar arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Caracas'ın farklı bölgelerindeki hava saldırıları sonucu meydana gelen patlamalarla ilgili tüm bilgilerin toplandığını, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in Büyükelçi ile telefonda görüşüp tüm personelin güvende olduğu bilgisini aldığını yazdı.

EFE, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili Albares'in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB'deki mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi başlattığını bildirdi.

AŞIRI SAĞCI VEKİLDEN ABD'YE DESTEK

İspanya'da aşırı sağcı Vox Partisinin lideri Santiago Abascal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'ya saldıran ABD'ye destek verdi.

Abascal, "Maduro'nun uyuşturucu teröristi rejimi derhal teslim olmalı ve acımasızca işkence ettiği Venezuelalı halkı acılardan kurtarmalıdır." ifadesini kullandı.

KÜBA

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela'ya yönelik saldırılar nedeniyle sorumlu tuttuğu ABD'yi kınadı.

Diaz-Canel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hava saldırılarına maruz kalan Venezuela'ya destek çıktı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel "Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor." ifadesini kullandı.

Barışçıl bir bölgenin vahşi saldırılara uğradığına dikkati çeken Diaz-Canel, ABD'yi "Venezuela halkına ve Amerika kıtasına karşı devlet terörü uygulamakla" suçladı.

RUSYA

Rusya, "ABD'nin saldırılarından derin endişe duyuyoruz ve saldırıları kınıyoruz. Venezuela, dışarıdan askeri müdahaleler olmadan kendi geleceğini belirleyebilmeli" dedi.

ARJANTİN'DEN ABD'YE DESTEK

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada saldırıya ilişkin "Yaşasın Özgürlük" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun adalete hesap vereceğini açıkladı.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını gösteren infografik

ABD, Venezuela'da hava saldırıları düzenledi.

ABD basını duyurdu: Maduro ve eşi yakalanarak yurt dışına kaçırıldı!

Pazartesi önemli randevu: Erdoğan ile Trump bir araya geliyor, konu: Filistin ve Ukrayna

2026 yılı ara transfer dönemi resmen açıldı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesinde kimler var?