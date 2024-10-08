Dr. Hazar Vural Jane kimdir, nerelidir, ne mezunudur, Uzmanlık alanı nedir? Jane anlamı nedir?

Bahçeşehir Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 2009 yılında mezun olan, katıldığı televizyon programlarında dünya devletleri savaşlar ve tarihi bilgiler konusunda çok dikkat çekici analiz ve yorumlarda bulunan ve sosyal medya platformlarındaki etkileşimiyle adından sıkça söz ettiren Hazar Vural Jane, izleyiciler tarafından Hazar Vural Jane kimdir, nerelidir, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir? araştırma başladı İşte Dr.Hazar Vural Jane'nin kariyeri ve biyografisi.

HAZAL VURAL JANE KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Hazar Vural Jane, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 2009 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise Harp Akademileri'nde tamamlayarak "İran Toplum Yapısının Dış Politikasına ve Ortadoğu Güvenliğine Etkileri" başlıklı teziyle akademik başarısını kanıtladı. Doktora derecesini 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde "Velayeti Fakih ve İran Dış Politikası: Ali Hamaney’in Konumu" başlıklı teziyle elde eden Hazar Vural Jane, şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Dr. Vural Jane'nin ana araştırma alanları arasında İran, Ortadoğu Siyaseti ve Dış Politika Analizi bulunmaktadır. Akademik kariyeri boyunca bu alanlarda birçok yayın yapmış ve önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle İran'ın dış politikası ve Ali Hamaney'in liderlik konumu üzerine yaptığı çalışmalar dikkat çekmektedir. Hazar Vural Jane, akademik kariyerindeki başarılarıyla İran ve Ortadoğu siyasetinin önemli bir uzmanı haline gelmiştir.

JANE ANLAMINEDİR?

Hazar Vural Jane soyadının anlamını Çerkes bölgesinde bir yerin adı olarak açıklıyor.

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KAYNAK: Haber Merkezi