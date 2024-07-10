Dört Büyükleri bekleyen büyük tehlike! Kötü planlama kulüpleri batmanın eşiğine getirdi

Dört büyük kulüpler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, bankalarla olan anlaşmaları devam ederken, yapılan yanlış planlama yabancı futbolcu transferlerinde yüksek maliyetli sözleşmeler kulüpleri zor durumda bırakarak borç batağına sürükledi.

DÖRT BÜYÜKLERDE KAOS KAPIDA

EURO 2024 bitti, Türk futbolu gerçek gündemine döndü. Önce TFF seçimi heyecanı yaşanacak. Yeni sezon öncesi sahaya inen takımların kadro planlamaları da devam ediyor. Takımlar transfer için yoğun çaba sarf ederken önlerinde ciddi bir sıkıntı var. Önümüzdeki 3 sezon için yabancı sayısı 12'ye düşürüldü. Takımlar en fazla 12 yabancıya lisans çıkartacak ancak ilk 11'in tamamı yabancı olabilecek. Sorun, mevcut kadrolardaki yabancı futbolcu fazlalığı...

KULÜPLER BORÇ BATAĞINDA

Uzun ve orta vadeli kötü kadro planlamaları nedeniyle adeta batan ve Bankalar Birliği ile borç yapılandırması yapmak zorunda kalan dört büyükler; döviz kurundaki belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen yabancı futbolcu transferinde hız kesmedi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, kadrolarındaki yabancı sayısına aldırmadan hala yurtdışında oyuncu arıyor. Bu sezondan itibaren sayı 12 ile sınırlı olacağı için, takımlar 'yabancı temizliği' yapmak zorunda.

EN ÇOK YABANCI BEŞİKTAŞ'TA

Gözden çıkarılanların satılamaması durumunda, kulüpler ya bu oyunculara oturdukları yerde para ödemeye devam edecek ya da sözleşme feshi için ekstra ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu konudaki en sıkıntılı kulüp Beşiktaş. Yenilerle birlikte kadroda 20 yabancı var. Trabzonspor'un halihazırdaki yabancı sayısı 18. Sağ bek, merkez orta saha ve 10 numara arayan Galatasaray'ın 16; merkez orta saha, kanat ve santrfor alacak Fenerbahçe'nin de 15 yabancısı var.