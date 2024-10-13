2002 yılında Gazi Üniversitesi’nden mezun olan, Hacı Bayram Üniversitesi öğretim üyesi görevini yürüten Doç. Dr. Levent Ersin Orallı televizyon programlarında yaptığı açıklama ve yorumları ile izleyicilerin dikkatini çekerek Doç. Dr. Levent Ersin Orallı kimdir, nerelidir, ne mezunudur, Uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladı. İşte Doç. Dr. Levent Ersin Orallı'nın Biyografisi.

DOÇ. DR. LEVENT ERSİN ORALLI KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

2002 yılında Gazi Üniversitesi’nden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi yüksek lisans, 2004-2010 yılları arasında da Gazi Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını tamamladı.

2003-2004 yılları arasında Kopenhag Üniversitesinde (University of Copenhagen) bilimsel çalışmalar yürüttü.

2005 yılında Gazi Üniversitesi’nde akademik hayatına başladı.

2010 yılında Doktorasını tamamladıktan sonra çeşitli kitap ve dergilerde Kamu Hukuku, Devletler Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Türk dış politikası, demokrasi ve sivil toplum konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Levent Ersin Orallı, çok sayıda televizyon ve radyo programında güncel hukuksal ve siyasi süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmaktadır.

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Levent Ersin Orallı, ülke çapında faaliyet gösteren çeşitli dernek ve vakıflarda yöneticilik yapmaktadır, aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak kamu hizmetine devam etmektedir. İngilizce ve Danca bilmektedir.