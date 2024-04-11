Bakan Bayraktar, müjdeyi bayramlaşmada duyurdu: Rekor petrol ve doğal gaz yolda…

Bayram münasebeti nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’daydı. Vatandaş ile buluşan Bakan Bayraktar, önemli bir müjdeyi paylaştı. Gabar’da yeni bir rekorun eşiğinde olduğu aktarıldı…

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Bakan Bayraktar, müjdeyi bayramlaşmada duyurdu: Rekor petrol ve doğal gaz yolda…

Erzincan’da yaşanan maden faciasının ardından şehirde ilk bayram hüzünlü geçiyor. İliç’te yaşanan maden faciasının üzerinden 2 ay geçmesine karşın acılar halen taze kaldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, hem bayram hem maden faciası nedeniyle bölgedeki ziyaretlerini sıklaştırdı.

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13 Şubat’ta İliç’te meydana gelen maden faciası uzun süre gündemde kalmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Ramazan Bayramı’nda şehirdeki halkla buluştu. Acılar tekrar paylaşılırken, bayramlaşma da ardından geldi.

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İLK GÜNDEN BERİ SEFERBERDİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “İliç'te madenci kardeşlerimizi bulmakla alakalı ilk günden itibaren devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Oradaki ailelerle bir arada olduk. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

GABAR’DA YENİ REKOR PEŞİNDEYİZ

Petrol ve doğal gaz arayışında da önemli mesajlar veren Bakan Bayraktar, rekora imza atacaklarını aktardı. Bu alanda daha güçlü bir Türkiye’nin olacağını şu sözlerle devam ettirdi;

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“Bizler Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin petrolde ve doğal gazda dışa bağımlılığını bitirmek için Karadeniz'de denizin ortasında Sakarya gaz sahasından Türkiye bugün kendi doğal gazını üreten bir ülke oldu.

Bir dönem adı terörle anılan, girilemez denilen Gabar, çok şükür bugün petrolle anılıyor. Artık orası çok daha güvenli ve biz orada Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. İnşallah üretimde bir rekor kıracağız. Bunu da inşallah oradan bütün milletimizle paylaşmış oluruz. Dolayısıyla Türkiye her alanda bu yeniliklerle yoluna kararlılıkla devam ediyor.”

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