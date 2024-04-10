Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi parti liderlerini tek tek arayarak Ramazan Bayram'ını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı'nın birinci günü siyasi parti liderlerini tek tek arayarak Bayramlarını tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi parti liderlerini tek tek arayarak Ramazan Bayram'ını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda siyasi parti liderlerini tek tek arayarak karşılıklı olarak bir birlerinin bayramlarını kutladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanlar karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

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