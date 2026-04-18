Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı!

Son dakika... Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokulun bahçesinde, 3 çocuğun altında bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. 13 ve 14 yaşlarında olan iki çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır yaralandı.

Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında, ilkokul bahçesindeki bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı; Serkan ve Kasım Yıldırım, tedaviye rağmen hayatını kaybetti, M.Y.'nin durumu ise ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir ilkokulda meydana gelen yıldırım faciasından acı haber geldi.Sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında bulunan ilkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti.Bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı.

2 ÇOCUKTAN ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılar 13 yaşındaki Serkan Yıldırım ile 14 yaşındaki Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

