  3. Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı!

Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı!

Son dakika... Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokulun bahçesinde, 3 çocuğun altında bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. 13 ve 14 yaşlarında olan iki çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır yaralandı.

Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı!
Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı!

Son dakika... Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokulun bahçesinde, 3 çocuğun altında bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. 13 ve 14 yaşlarında olan iki çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır yaralandı.

Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında, ilkokul bahçesindeki bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı; Serkan ve Kasım Yıldırım, tedaviye rağmen hayatını kaybetti, M.Y.'nin durumu ise ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir ilkokulda meydana gelen yıldırım faciasından acı haber geldi.Sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında bulunan ilkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti.Bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı.

Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı!

2 ÇOCUKTAN ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılar 13 yaşındaki Serkan Yıldırım ile 14 yaşındaki Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özkan Yalım’ın sevgilileriyle skandal görüntüleri ortaya çıktıÖzkan Yalım’ın sevgilileriyle skandal görüntüleri ortaya çıktı

Hürmüz yeniden kapatıldı: İran Ordusundan son dakika açıklama!Hürmüz yeniden kapatıldı: İran Ordusundan son dakika açıklama!

Estetikli cinayet zanlısı Türk Emniyetinden kaçamadı: Ülkeye girer girmez yakayı ele verdiEstetikli cinayet zanlısı Türk Emniyetinden kaçamadı: Ülkeye girer girmez yakayı ele verdi

İç Haberler
Estetikli cinayet zanlısı Türk Emniyetinden kaçamadı: Ülkeye girer girmez yakayı ele verdi
Estetikli cinayet zanlısı Türk Emniyetinden kaçamadı: Ülkeye girer girmez yakayı ele verdi
İstanbul'un 20 ilçesine elektirik verilmeyecek: İşte o ilçeler ve mahalleler...
İstanbul'un 20 ilçesine elektirik verilmeyecek: İşte o ilçeler ve mahalleler...
Sağanak yağış can aldı: Sele kapılan araçtan 2 kişinin cansız bedeni çıktı
Sağanak yağış can aldı: Sele kapılan araçtan 2 kişinin cansız bedeni çıktı
Özel halk otobüsü üst geçide çarparak devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Özel halk otobüsü üst geçide çarparak devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İstanbul’da kontrolsüz yıkım can aldı: İnşaattan düşen beton parçası 6 yaşındaki çocuğun başına isabet etti!
İstanbul’da kontrolsüz yıkım can aldı: İnşaattan düşen beton parçası 6 yaşındaki çocuğun başına isabet etti!
Kubilay Kundakçıoğlu cinayetindeki ' Ailesine ev teklif edildiği' iddiası asılsız çıktı
Kubilay Kundakçıoğlu cinayetindeki ' Ailesine ev teklif edildiği' iddiası asılsız çıktı
Akaryakıt istasyonunda sapıklık: Kadın polisi tuvalette gizlice kayda aldı!
Akaryakıt istasyonunda sapıklık: Kadın polisi tuvalette gizlice kayda aldı!