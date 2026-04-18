Hürmüz yeniden kapatıldı: İran Ordusundan son dakika açıklama!

Hürmüz yeniden kapatıldı! İran Ordusundan son dakika: ABD'nin "sözde abluka bahanesiyle korsanlık ve deniz hırsızlığı eylemlerine devam ettiği" açıklandı...

İran Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda geçişleri yeniden durdurduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran limanlarına yönelik devam eden ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün "eski haline döndüğünü" açıkladı.

Devrim Muhafızları açıklamasında, ABD'nin "sözde abluka bahanesiyle korsanlık ve deniz hırsızlığı eylemlerine devam ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kontrolü önceki haline geri döndü ve bu stratejik su yolu artık silahlı kuvvetlerin sıkı yönetimi ve kontrolü altında bulunuyor. ABD, İran'dan giden ve İran'a dönen gemiler için tam seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlayana kadar, Hürmüz Boğazı'nın durumu sıkı bir şekilde kontrol altında kalacak ve önceki halini koruyacaktır." denildi.

ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler İslamabad'da mı yapılacak?

Aslanlar zirvede fark açabilecek mi? Gençlerbirliği-Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Hürmüz'ü kapatan İran'a ABD'den tehdit: Yeniden bombalarız! Arabulucu Pakistan devreye girdi