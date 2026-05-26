Eski eşine kızan şüpheli evine molotofkokteyli attı! Evin doğalgaz kombisi bomba gibi patladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı: Şüpheli şahıs eski eşinin yaşadığı evi molotofkokteyli atarak yakmaya çalıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eski eşinin yaşadığı evi molotofkokteyli atarak yakmaya çalıştı. Benzin dolu şişenin mutfak camından içeri atılmasıyla çıkan yangında doğalgaz kombisinin de patladığı öğrenildi. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, eski eşinin yaşadığı evi molotofkokteyli atarak kundaklamaya çalıştı. Çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Olay, gece saatlerinde Mesudiye Mahallesi 1. Cumhuriyet Sokak üzerindeki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Ferhat G. (45), eski eşi Mukaddes U.’nun (43) yaşadığı eve yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe verip kırdığı mutfak camından içeri attı.

KOMBİ BOMBA GİBİ PATLADI

Ev içerisine düşen yanıcı madde kısa sürede yangına neden olurken, yangın sırasında doğalgaz kombisinin de patladığı öğrenildi. Patlama sesi ve yükselen alevler mahallede korku dolu anlara yol açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

