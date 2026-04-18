Estetikli cinayet zanlısı Türk Emniyetinden kaçamadı: Ülkeye girer girmez yakayı ele verdi

Ankara’da 2010 yılında işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu belirlenen ve 7 yıldır yurt dışında firari olan şüpheli, Türkiye’ye döndükten sonra yakalandı.

Estetik ameliyatlarla yüzünü değiştirip kendisini kardeşine benzeten zanlının, kardeşinin kimliğiyle ülkeye giriş yaptığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMADI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde 29 Ekim 2010'da otomobili 28 kurşunla taranan ve hayatını kaybeden Burak Şen (26), cinayetini azmettirdiği tespit edilen Barış Mirza yurt dışına kaçtı. 7 senedir firari olarak Gürcistan'da yaşadığı öğrenilen Mirza, Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar kısım ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

ESTETİKLE YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Mirza'nın burnundan, dudaklarından, çenesinden olmak üzere yüzünde estetik ameliyatlar geçirdiği, saç ekimi yaptırdığı ve yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzemeye çalıştığı tespit edildi. Kardeşinin kimliği ile Türkiye'ye giren şüphelinin ameliyatlar ile kardeşine benzeyerek ülke içinde kaçmayı sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Haberin Devamı

