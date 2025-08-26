Diplomatik skandal ortaya çıktı: Türkiye'ye ait gizli belgeler hava limanının tuvaletinde bulundu!

Diplomatik skandal ortaya çıktı: Başbakan Ulf Kristersson'un Ankara ziyareti sonrası hazırlanan gizli belgeler, Stockholm Arlanda Havalimanı'ndaki bir tuvalette unutuldu. İşte dikkat çeken detaylar...

İsveç'in NATO üyeliği sürecinde büyük bir güvenlik açığı yaşandı. Başbakan Ulf Kristersson'un Ankara ziyareti sonrası hazırlanan gizli belgeler, Stockholm Arlanda Havalimanı'ndaki bir tuvalette unutuldu. Belgeler, Türkiye ile yürütülen NATO müzakerelerine ilişkin hassas bilgiler içeriyordu. Belgelerin bir süre yetkisiz kişilerin erişimine açık kaldığı belirtildi.

İsveç'in 2022 yılındaki NATO üyeliği sürecinde ciddi bir güvenlik açığı yaşandığı ortaya çıktı. Dagens Nyheter gazetesinin aktardığına göre, Kasım 2022'de Başbakan Ulf Kristersson'un Ankara ziyareti sonrası hazırlanan gizli belgeler, Stockholm Arlanda Havalimanı'ndaki bir tuvalette unutuldu.

NATO MÜZAKERELERİNE DAİR DOSYA BULUNDU

Kristersson'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından hazırlanan dosyanın bir kopyası, havalimanında temizlik görevlisi tarafından bulundu. Belgelerin Türkiye ile yürütülen NATO müzakerelerine ilişkin hassas bilgiler içerdiği, bir süreliğine yetkisiz kişilerin erişimine açık kaldığı belirtildi. Dosyanın ne kadar süre kayıp olduğu ise bilinmiyor.

"HASSAS BİLGİ DEĞİL" AÇIKLAMASI

Başbakanlık olayı doğrularken, Güvenlik Dairesi Başkanı Fredrik Agemark, yapılan incelemede dosyada "güvenlik sınıfına giren bilgi" bulunmadığını söyledi. Ancak İsveç medyası, belgelerin bir kısmının gizlilik kapsamına girdiğini ve hassas nitelikte olduğunu yazdı. Dosyanın, başbakan için hazırlanan bilgi klasörlerinden biri olduğu, içeriğinde arka plan notları ve konuşma başlıklarının bulunduğu aktarıldı.

YENİ DANIŞMANDAN ARDI ARDINA GÜVENLİK İHLALİ

Skandalın ardından, Kristersson'un ziyareti sonrası ulusal güvenlik danışmanı olarak atanan Henrik Landerholm'un da görevinin ilk altı ayında üç ayrı güvenlik ihlali yaptığı ortaya çıktı. Cep telefonu, not defteri ve belgeler unutan Landerholm'un, gizli belgeleri ihmal ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıktığı bildirildi.

