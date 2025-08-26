Altın durgun seyirde: Kapalı çarşı ve kuyumcularda son durum ne, 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar?

  1. Anasayfa
Altın durgun seyirde: Kapalı çarşı ve kuyumcularda son durum ne, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 26 Ağustos 2025 Salı Kapalı çarşı altın fiyatları...
Altın fiyatları 26 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcıların ve birikim sahiplerinin merceği altında olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki ekonomik belirsizlikler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, döviz kurlarındaki oynaklık ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. 1 gram altın ne kadar? sorusu da bu nedenle sorgulanıyor. İstanbul’un tarihi Kapalı Çarşı’sında işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, hem bireysel yatırımcılar hem de hediye amaçlı altın alımı yapanlar için kritik bir öneme sahip. Düğün sezonuyla birlikte artan talep, altın piyasasını daha da hareketlendirirken, Kapalı Çarşı’nın anlık fiyat güncellemeleri vatandaşlar için güvenilir bir rehber niteliğinde. Peki, 26 Ağustos 2025 Salı günü altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 26 Ağustos 2025 canlı ve güncel olarak takip ediliyor. Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülen en değerli madenlerden biri olma özelliğini koruyor. 26 Ağustos 2025 Salı günü, altın fiyatları küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve Türkiye’deki döviz kurlarındaki hareketlilikle şekillenmeye devam ediyor. Kapalı Çarşı, Türkiye’nin altın ticaretinin kalbi olarak, anlık fiyat güncellemeleriyle yatırımcılara ve vatandaşlara rehberlik ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi popüler altın türlerinin alış-satış fiyatları, özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı alımların yoğunlaştığı bu dönemde büyük bir dikkatle takip ediliyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarındaki değişimler, ABD enflasyon verileri, FED’in faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 26 Ağustos 2025 tarihinde Kapalı Çarşı’da güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum!

ALTIN ZİRVEDEN DÖNDÜ

Ons altın fiyatları, doların yükselişe geçmesiyle iki haftanın zirvesinden geriledi; ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin açıklamaları sonrası artan faiz indirimi beklentileri değerli metale destek sağladı.

Powell, Cuma günü yaptığı açıklamada iş piyasası risklerinin arttığını ancak enflasyonun hala bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bir sonraki ayki ABD Merkez Bankası toplantısında olası bir faiz indirimi sinyali vermişti.

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2025

Gram altın fiyatı

Alış: 4.447,86

Satış: 4.448,28

ÇEYREK ALTIN FİYATI 26 AĞUSTOS 2025

Alış: 7.244,00

Satış: 7.304,00

ONS ALTIN FİYATI 26 AĞUSTOS 2025

Alış 3.374,51 Dolar

Satış: 3.375,59 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 26 AĞUSTOS 2025

Alış: 28.887,00 TL

Satış: 29.082,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 26 AĞUSTOS 2025

Gram altın alış fiyatı: 4425 TL

Gram altın satış fiyatı: 4481 TL

