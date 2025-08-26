Altın durgun seyirde: Kapalı çarşı ve kuyumcularda son durum ne, 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar?

Altın fiyatları 26 Ağustos 2025 canlı ve güncel olarak takip ediliyor. Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülen en değerli madenlerden biri olma özelliğini koruyor. 26 Ağustos 2025 Salı günü, altın fiyatları küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve Türkiye’deki döviz kurlarındaki hareketlilikle şekillenmeye devam ediyor. Kapalı Çarşı, Türkiye’nin altın ticaretinin kalbi olarak, anlık fiyat güncellemeleriyle yatırımcılara ve vatandaşlara rehberlik ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi popüler altın türlerinin alış-satış fiyatları, özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı alımların yoğunlaştığı bu dönemde büyük bir dikkatle takip ediliyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarındaki değişimler, ABD enflasyon verileri, FED’in faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 26 Ağustos 2025 tarihinde Kapalı Çarşı’da güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum!