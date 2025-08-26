Altın durgun seyirde: Kapalı çarşı ve kuyumcularda son durum ne, 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar?

Altın fiyatları 26 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcıların ve birikim sahiplerinin merceği altında olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki ekonomik belirsizlikler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, döviz kurlarındaki oynaklık ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. 1 gram altın ne kadar? sorusu da bu nedenle sorgulanıyor. İstanbul’un tarihi Kapalı Çarşı’sında işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, hem bireysel yatırımcılar hem de hediye amaçlı altın alımı yapanlar için kritik bir öneme sahip. Düğün sezonuyla birlikte artan talep, altın piyasasını daha da hareketlendirirken, Kapalı Çarşı’nın anlık fiyat güncellemeleri vatandaşlar için güvenilir bir rehber niteliğinde. Peki, 26 Ağustos 2025 Salı günü altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları kaç TL?