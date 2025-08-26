  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Piyasalarda ABD'de faiz düşüşü beklentisi rüzgarı! Altın ve dolarda ve son durum! Dolar düştü, altın zirve yaptı

Piyasalarda ABD'de faiz düşüşü beklentisi rüzgarı! Altın ve dolarda ve son durum! Dolar düştü, altın zirve yaptı

ABD başkanı Donald Trumpın Fed yöneticisi Lisa Cook'u görevden almasıyla birlikte dolar düştü, altın 2 haftanın en yükseğini gördü. İşte dolar ve altında son durum

Piyasalarda ABD'de faiz düşüşü beklentisi rüzgarı! Altın ve dolarda ve son durum! Dolar düştü, altın zirve yaptı
Yayınlanma:

BD Başkanı Donald Trump'ın Fed yöneticilerinden Lisa Cook'u görevden almasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Dolar düştü, altın iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Spot altın, seansın başlarında 11 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 0.2 artışla ons başına 3386 dolara yükseldi.

Piyasalarda ABD'de faiz düşüşü beklentisi rüzgarı! Altın ve dolarda ve son durum! Dolar düştü, altın zirve yaptı

Gram altın 4451 liradan alıcı buluyor. Dolar ise 41.0216 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Aralık teslim ABD altın vadeli işlemleri 3418 dolar civarında yatay seyrediyor.

KCM Trade piyasa baş analisti Tim Waterer, "Trump, Fed Yöneticisi Cook hakkındaki yorumlarıyla yatırımcıları bir kez daha biraz tedirgin etti ve bu da altına bugün güvenli liman akışlarının artmasına neden oldu" dedi.

Piyasalarda ABD'de faiz düşüşü beklentisi rüzgarı! Altın ve dolarda ve son durum! Dolar düştü, altın zirve yaptı

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Son dakika: Memura yeni zam teklifi belli oldu!
Son dakika: Memura yeni zam teklifi belli oldu!
Son dakika! Memur ve emeklisinin zammı bugün belli mi oluyor: Hakem Kurulu 4. kez toplandı!
Son dakika! Memur ve emeklisinin zammı bugün belli mi oluyor: Hakem Kurulu 4. kez toplandı!
Kilolu yolculara kötü haber: Artık iki koltuk ücreti ödenecek!
Kilolu yolculara kötü haber: Artık iki koltuk ücreti ödenecek!
Son dakika: Et fiyatları artıyor mu? Bakanlıktan ilk açıklama geldi!
Son dakika: Et fiyatları artıyor mu? Bakanlıktan ilk açıklama geldi!
Dev zam kapıda! akaryakıtta tabela değişiyor! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
Dev zam kapıda! akaryakıtta tabela değişiyor! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
Altın durgun seyirde: Kapalı çarşı ve kuyumcularda son durum ne, 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar?
Altın durgun seyirde: Kapalı çarşı ve kuyumcularda son durum ne, 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın ne kadar?
Memur'un gözü kulağı hakem heyetinde: Zam için son dönemece girildi! İşte konuşulan zam oranı...
Memur'un gözü kulağı hakem heyetinde: Zam için son dönemece girildi! İşte konuşulan zam oranı...