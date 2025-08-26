Piyasalarda ABD'de faiz düşüşü beklentisi rüzgarı! Altın ve dolarda ve son durum! Dolar düştü, altın zirve yaptı

BD Başkanı Donald Trump'ın Fed yöneticilerinden Lisa Cook'u görevden almasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Dolar düştü, altın iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Spot altın, seansın başlarında 11 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 0.2 artışla ons başına 3386 dolara yükseldi.

Gram altın 4451 liradan alıcı buluyor. Dolar ise 41.0216 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Aralık teslim ABD altın vadeli işlemleri 3418 dolar civarında yatay seyrediyor.

KCM Trade piyasa baş analisti Tim Waterer, "Trump, Fed Yöneticisi Cook hakkındaki yorumlarıyla yatırımcıları bir kez daha biraz tedirgin etti ve bu da altına bugün güvenli liman akışlarının artmasına neden oldu" dedi.