AK Parti Kartal ilçe başkan adayı Haydar Göksoy oldu

AK Parti ülke geneli kongre süreçleri devam ederken, 8 Şubat'ta yapılacak İstanbul kongre öncesi ilçe başkan adaylarını açıklamaya ve kongreleri tamamlamaya devam ediyor.

UMUDUN, İCRAATIN, GELECEĞİN ADI AK PARTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığın ve İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir’in X Hesabından Yaptığı Açıklama da "Kartal Olağan İlçe Kongremizde, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İlçe Başkan Adayımız olarak belirlenen Sayın Haydar Göksoy’u gönülden kutluyorum. Yeni ilçe yönetimimizle birlikte, partimizin hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalara imza atacaklarına olan güvenim tamdır.

Bu onurlu görevi bugüne kadar başarıyla sürdüren Sayın Nimet Gündoğdu’ya ve yönetimine, emekleri ve partimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyorum. Yeni dönemin Kartal’ımıza ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını temenni ediyor, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğimize inanıyorum". ifadelerini kullandı.