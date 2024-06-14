Devre arasında gitmişti: Nuri Şahin, Dortmund’un başına geçti…

Dortmund, 14 Haziran Cuma günü önemli bir açıklama yaptı. Bundesliga kulübü, Cuma günü yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörünü tanıttı. Çok merak edilen imzayı Türk asıllı isim attı.

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Devre arasında gitmişti: Nuri Şahin, Dortmund’un başına geçti…

Nuri Şahin'in 1 Temmuz'dan itibaren üç yıllık bir sözleşmeyle Borussia Dortmund'un yeni baş antrenörü oldu. BVB, Şahin'in koçluk kadrosunun diğer üyelerini zaman içinde açıklayacak.

Perşembe günü, Borussia Dortmund, Edin Terzic'in sözleşmesinin feshedilmesini istedikten sonra baş antrenör görevinden derhal ayrılacağını duyurdu.

ŞAHİN, DORTMUND’UN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Borussia Dortmund, dün Edin Terzic'in istifa ettikten sonra Nuri Şahin’i açıkladı. Kulübün baş antrenörü olarak yerini aldı. Dortmund'un yeni baş antrenörü olan Şahin şunları söyledi:

“Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulüpteki tüm sorumlulara bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki görevimi dört gözle bekliyorum. İlk günden itibaren başarımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi büyük bir tutkuyla yapacağız.”

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