  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Devlet Bahçeliden sürpriz görüşme! Ceza evinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradı

Devlet Bahçeliden sürpriz görüşme! Ceza evinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ceza evinde bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla arayarak görüştü

Devlet Bahçeliden sürpriz görüşme! Ceza evinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradı
Yayınlanma:

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM heyeti İmralı’ya ziyaretlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısı yapmıştı.

Bu süreçte önemli bir gelişme daha yaşandı.

BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A TELEFON

MHP lideri Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefon ile aradı.

Söz konusu telefon görüşmesinin dün gerçekleştiği aktarıldı.

Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan için "Allah onlar uzun ömürler versin" diyerek açıklama yapmıştı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Siyaset
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ön seçim ve sonrası için stratejisini belirledi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ön seçim ve sonrası için stratejisini belirledi
Siyasete erken ısınan Mesut Özil'den dikkat çeken açıklama! "Sevdamız belli, davamız belli"
Siyasete erken ısınan Mesut Özil'den dikkat çeken açıklama! "Sevdamız belli, davamız belli"
AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu! Başkan Erdoğan'ın yeni A takımında kimler var? İşte AK Parti'nin yeni MYK listesi
AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu! Başkan Erdoğan'ın yeni A takımında kimler var? İşte AK Parti'nin yeni MYK listesi
CHP kurultay soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li tanık İzmir delegesi Hatip Karaaslan ifadesi ortaya çıktı
CHP kurultay soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li tanık İzmir delegesi Hatip Karaaslan ifadesi ortaya çıktı
CHP'de şok gelişme! Şaibeli olduğu iddia edilen kurultayın iptali için dava açıldı! Özgür Özel'e uzaklaştırma talebi
CHP'de şok gelişme! Şaibeli olduğu iddia edilen kurultayın iptali için dava açıldı! Özgür Özel'e uzaklaştırma talebi
AK Partili değil CHP'li söyledi! "Kemal Bey milli güvenlik sorunudur" dedi, Özgür Özel sadece seyretti
AK Partili değil CHP'li söyledi! "Kemal Bey milli güvenlik sorunudur" dedi, Özgür Özel sadece seyretti
Pendik'ten AK Parti İstanbul il yönetimine giren tek kişi Muhammet Enes Savaş oldu
Pendik'ten AK Parti İstanbul il yönetimine giren tek kişi Muhammet Enes Savaş oldu