Devlet Bahçeliden sürpriz görüşme! Ceza evinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradı

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM heyeti İmralı’ya ziyaretlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısı yapmıştı.

Bu süreçte önemli bir gelişme daha yaşandı.

BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A TELEFON

MHP lideri Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefon ile aradı.

Söz konusu telefon görüşmesinin dün gerçekleştiği aktarıldı.

Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan için "Allah onlar uzun ömürler versin" diyerek açıklama yapmıştı.