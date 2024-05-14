Devlet Bahçeli'den Eurovision yarışmasına tepki! 'Batsın böyle çağdaşlık'

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, konuşmasında Eurovision yarışmasında birinci olan İsviçreli şarkıcının görüntüsüne tepki göstererek; "Utanç vericidir. Batsın böyle çağdaşlık" dedi.Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin grup toplantısında konuştu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"GAZZE İÇİN SOMUT ADIM ŞART"

"Birleşmiş Milletler her ne kadar barışı ve güvenliği sağlamak maksadıyla kurulsa dahi zamanla bu amaçtan uzaklaşmıştır.

Uluslararası toplum ezici çoğunlukla Filistin'in yanında durmuş, İsrail'in acımasız saldırılarına tepkisini göstermiştir.

Netanyahu yönetimi soykırımcı tanımak istiyorsa boy aynasına bakmayı tercih edebilir.

BM'de daimi üye sayısının çoğaltılması, veto yetkisinin de sınırlandırılması en önemli değişim olacaktır. BM sistemi daha kapsayıcı olmalı, üye sayısı artırılmalı.

GAZZE'Yİ SAVUNMAK GAZİANTEP'İ SAVUNMAK DEMEKTİR"

Gazze'yi savunmak demek mesela Gaziantep'i savunmak demektir. Hiç kimse Gazze'yi günlük politika haline getirmesin.

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İsrail ile Filistin arasında bir an önce kalıcı ateşkes tezahür etmeli.

BAHÇELİ'DEN EUROVISION TEPKİSİ

Eurovision şarkı yarışması, insanlığın nasıl bir tehditle karşı karşıya kalındığını bir kez daha göstermiştir. Memnuniyetsiz kitleler sapkın eğilimlerin pençesindedir. Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehdit ile yüz yüze kaldığını belgelemiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın çöküş propagandasına dönüşmesi kokuşmuşluğu göstermiştir. İsviçreli yarışmacı utanç vericidir. Buna modernlik deniyorsa olmaz olsun böyle bir modernlik. Batsın böyle bir çağdaşlık anlayışı. Çağdaşlığı ve modernliği kendi özümüzde arayıp bulacağımızı, batıya bakarak çağdaşlığı onlardan öğrenmeyeceğimizi biliyoruz.

"YENİ MAARİF MODELİNİ DESTEKLİYORUZ"

Yeni maarif modelini destekliyoruz. Yeni Yüzyıl'da atanamayan öğretmen kalmasın istiyoruz. Milli Eğitim Bakanı'mızı kutluyorum. Öğretmenlik meslek kanunundaki değişikliği destekliyoruz. Öğretmenlerimize şiddeti lanetliyoruz.

"ÖTV VE KDV SORUNUNA NEŞTER VURULMALI"

Çiftçinin derdi derdimizdir. Tarımda kullanılan ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Çiftçimize verilen gübre ve mazot desteği yükseltilmeli. Terk edilen köylerin, dökülen göz yaşlarının umudu MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Her şartta çiftçimizin arkasındayız. Çiftçilerimizin Çiftçiler Günü'nü kutluyor, en derin sevgilerimi gönderiyorum.

"SABRIMIZI TAŞIRMASINLAR"

Her birinizin belki birkaç hadise dışında bu sabah Meclis'e emniyet içinde intikal ettiği düşüncesindeyim. Çok şükür yolunuzu kapatan olmadı. Hür ve bağımsız bir ülkede aksini düşünmenin söz konusu dahi edilmeyeceğini hepiniz takdir edersiniz. Kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerine hesap yaptıkları görülmektedir. Akıbetleri için 15 Temmuz'a dikkatle bakmaları itirazımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar. Sabrımızı taşırmasınlar. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. Hepsini içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır.

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