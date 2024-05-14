Yargıtay başkanı belli oldu! 37. tur sonunda Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez seçildi

Son dakika haberi... Uzun süredir yapılan seçimler sonrasında bir türlü belli olmayan Yargıtay başkanlığı seçimleri 37. tur sonunda sonuçlanarak 93 oy alan Ömer Kerkez seçilerek Yargıtay'ın yeni başkanı oldu.

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Yargıtay başkanı belli oldu! 37. tur sonunda Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez seçildi


Son dakika haberi... Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez, seçilerek Yargıtay'ın yeni başkanı oldu.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması üzerine Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta sandık başına gitti.

Yargıtay başkanı belli oldu! 37. tur sonunda Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez seçildi
Yargıtay Başkanlığı için yapılan 37'inci tur seçimlerinde Mehmet Akarca ile Ömer Kerkez yarıştı.

Seçim sonuçlarına göre; 324 oyun kullanıldığı seçimlerde Mehmet Akarca 103, Ömer Kerkez de 193 oy aldı.

ADAYLARDAN BİRİ ÇEKİLMİŞTİ

Yaklaşık 1,5 aydır süren seçimlerde, adaylar arasında yer alan 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, geçen hafta Yargıtay üyelerine gönderdiği mesajla, süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay'ın kurumsal itibarının korunması amacıyla seçimlerden çekildiğini bildirmişti.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

1966 tarihinde Antakya’da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminin Antakya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve bu bölümden 1988 yılında mezun oldu.

Mezuniyetin ardından vatani görevini Trabzon'da tamamladı. Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez pek çok il ve ilçede önemli görevlerde bulundu.

Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini yerine getirdi. 2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Ömer Kerkez evli ve 3 çocuk babası.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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