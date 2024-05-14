Tiyatro ve sinemanın usta ismi, Ayten Gökçer hayatını kaybetti!

Tiyatro ve sinemaya hayatını adamış, başarılı oyunculardan Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Sevenleri Gökçer'i yarın düzenlenecek olan törenle beraber ebediyete uğurlanacak.

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Tiyatro ve sinemanın usta ismi, Ayten Gökçer hayatını kaybetti!

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi yarın, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Tiyatro ve sinemanın usta ismi, Ayten Gökçer hayatını kaybetti!

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.

Tiyatro ve sinemanın usta ismi, Ayten Gökçer hayatını kaybetti!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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