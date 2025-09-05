Devlet Bahçeli, Hikmet Çetin görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Hikmet Çetin, Bahçeli'den bunları istemiş

CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye 2 Eylül tarihinde sürpriz bir ziyaret yapmıştı. MHP Genel Merkezi, Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından paylaşmış, ziyaretin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtmişti. Yapılan bu ziyaretin detayları ortaya çıktı.

ÇETİN, BAHÇELİ'DEN YAŞANAN SÜRECE MÜDAHALE ETMESİNİ İSTEMİŞ

İkili arasında yapılan görüşmenin ardından Halk TV ekranlarına bağlanan Çetin, ziyaretin nezaket ziyareti olduğunu ve CHP ile MHP koalisyonuna Türkiye'nin henüz hazır olmamasına rağmen başarılı olacağını ifade etmişti.

Sözcü'den İpek Özbey'in haberine göre ikili arasında yapılan görüşmede Çetin Bahçeli'ye "İşe el koyun, yapılanlar siyasi" dedi. Bahçeli'de yanıt olarak, "Ben zaten bu işi bir an evvel bitirin diyorum. Bu işle Feti Yıldız ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ'Yİ BİR DURUŞA ÇAĞIRMIŞ

Hikmet Çetin, MYP Lideri Remzi Çayır'ın, Bahçeli ile yaptıkları görüşmeyi anlattığı ifadelerin de doğru olduğunu söyledi. Çayır'ın aktardıklarına göre Çetin ile Bahçeli arasında geçen konuşma şu şekilde:

"Hikmet Çetin Bey; Türkiye’nin şu an hukuk dışına çıktığını, Türkiye’nin demokrasiden koptuğunu ve şu an yapılmakta olanın hukuki değil siyasi bir yön aldığını, bu konudaki duyarlılığını ortaya koyması gerektiğini söylemiş. Devlet Bey’i bir duruşa çağırmış. Şu an bu gayri hukuki şartların sürdürülemeyeceğini, kendisinin bu konudaki bilgi ve tecrübesinin önem taşıdığını, yeni bir duruş sergilerse Türkiye’nin geleceğinin daha aydınlık olacağını sarf etmiş. Böyle devam ederse kimse siyaset yapmayacak.”

Haberin Devamı

Bu sözleri söyledi Bahçeli ise, Hikmet Çetin’e şu yanıtı verdi: “Ben zaten bu işi bir an evvel bitirin diyorum. Bu işle hukuktan sorumlu yardımcım Feti Yıldız ilgileniyor.”

Son dakika: CHP'nin Ataşehir'den sonra 2 Kongresi daha iptal edildi!

CHP'li başkandan bankamatikçi itiraf: 4 Eylül 2025 Perşembe güncel gazete manşetleri...

Gündeme bomba gibi düştü: Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edilecek!

CHP İstanbul İl kongresi iptal davası açan özlem erkan kimdir nerelidir, CHP'de görevi ne?