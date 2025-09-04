  1. Anasayfa
  3. Son dakika: CHP'nin Ataşehir'den sonra 2 Kongresi daha iptal edildi!

Son dakika haberi... Ataşehir ilçe seçim kurulu, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasını gerekçe göstererek CHP'nin 13 Eylül'de düzenlemek istediği ilçe kongresinin yapılmamasına karar verdi. Ataşehir kongresinden sonra Sarıyer ve Esenyurt'ta yapılacak kongereler de iptal edildi...

Ataşehir ilçe seçim kurulu, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasını gerekçe göstererek CHP'nin 13 Eylül'de düzenlemek istediği ilçe kongresinin yapılmamasına karar verdi.
Ataşehir İlçe Seçim Kurulu, CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın 13 Eylül'de düzenlemek istediği ilçe kongresinin yapılamayacağına hükmetti. İlçe Seçim Kurulu, mahkemenin tedbir kararını gerekçe göstererek, kongrenin yapılmamasına karar verdi.

Son dakika haberi... Ataşehir kongresinden sonra Sarıyer ve Esenyurt'ta yapılacak kongereler de iptal edildi...

KAYYUM KARARINA ATIF YAPILDI

YSK Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, İstanbul İl Kongresi'nin iptali kararına atıf yapıldı.

Gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, "39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına" karar verilmiştir. Bu nedenle, söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçesi 7. Olağan Kongresi'nin belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyeceği hususu, bilgilerinize rica olunur."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin yönetiminde geçici bir heyet kayyum olarak atandı.

