Deva Partisi lideri Babacan’ın annesi ebediyete uğurlandı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın vefat eden annesi Güner Babacan, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

YAYINLAMA
Google News
Deva Partisi lideri Babacan’ın annesi ebediyete uğurlandı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın vefat eden annesi Güner Babacan, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
Güner Babacan (75) için öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze namazı kılındı. Ardından Güner’in naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Deva Partisi lideri Babacan’ın annesi ebediyete uğurlandı

Cenaze namazına 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Deva Partisi lideri Babacan’ın annesi ebediyete uğurlandı


Babacan, geçtiğimiz ay da babası Hilmi Babacan’ı kaybetmişti.

CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı olduCHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu

Bakan yerli kaya duyurdu! 81 ilde dev operasyon, 4951 kişi yakalandıBakan yerli kaya duyurdu! 81 ilde dev operasyon, 4951 kişi yakalandı

Bir kadın vahşeti daha! Eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!Bir kadın vahşeti daha! Eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cadde ortasında durup uykuya dalan sürücüye ceza kesildi!
Cadde ortasında durup uykuya dalan sürücüye ceza kesildi!
Eylül Öztürk, sosyal medyada aylık kazancını açıkladı!
Eylül Öztürk, sosyal medyada aylık kazancını açıkladı!
Biri dini diğeri resmi 2 eşiyle çete kurup hırsızlık yapan adam yakayı ele verdi!
Biri dini diğeri resmi 2 eşiyle çete kurup hırsızlık yapan adam yakayı ele verdi!
Kısa bir süre önce eşinden ayrılan adam, kendini yaktı!
Kısa bir süre önce eşinden ayrılan adam, kendini yaktı!
Son Haberler
''HEDEP'' Yargıtay kararın ardından ismini değiştirerek ''DEM'' yaptı
''HEDEP'' Yargıtay kararın ardından ismini değiştirerek ''DEM'' yaptı
Bakan Güler resti çekti! S-400'lerin neye yarayacağını görecekler
Bakan Güler resti çekti! S-400'lerin neye yarayacağını görecekler
Uludağ'da belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydedildi!
Uludağ'da belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydedildi!
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu
Bakan yerli kaya duyurdu! 81 ilde dev operasyon, 4951 kişi yakalandı
Bakan yerli kaya duyurdu! 81 ilde dev operasyon, 4951 kişi yakalandı
Bir kadın vahşeti daha! Eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!
Bir kadın vahşeti daha! Eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!
Çok Okunanlar
Bu gün hava durumu nasıl olacak, Kar ve yağmur var mı? 11 Aralık Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, Kar ve yağmur var mı? 11 Aralık Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Kısa bir süre önce eşinden ayrılan adam, kendini yaktı!
Kısa bir süre önce eşinden ayrılan adam, kendini yaktı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!
Bir kadın vahşeti daha! Eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!
Bir kadın vahşeti daha! Eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!
Zonguldak'ta Heyelanda toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmaya çalışırken gelen 2. heyelanın altında kalan 18 kişi kurtarıldı
Zonguldak'ta Heyelanda toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmaya çalışırken gelen 2. heyelanın altında kalan 18 kişi kurtarıldı
Yorumlananlar
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?