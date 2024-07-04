Haliç köprüsünde çalışmalar ne zaman bitecek, ne zaman trafiğe açılacak? İBB, Haliç köprüsünün Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde 3 Temmuz tarihinden itibaren bakım çalışması nedeniyle orta bölümün trafiğe kapanacağı duyurulmasından sonra 4 Temmuz sabahından itibaren yoğun bir trafik yaşanarak vatandaşlar bu çalışmanın ne zaman biteceğini ve haliç köprüsünün tamamen ne zaman trafiğe açılacağını merak edip araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar.