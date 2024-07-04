Haliç köprüsünde çalışmalar ne zaman bitecek, ne zaman trafiğe açılacak?

İBB, Haliç köprüsünün Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde 3 Temmuz tarihinden itibaren bakım çalışması nedeniyle orta bölümün trafiğe kapanacağı duyurulmasından sonra 4 Temmuz sabahından itibaren yoğun bir trafik yaşanarak vatandaşlar bu çalışmanın ne zaman biteceğini ve haliç köprüsünün tamamen ne zaman trafiğe açılacağını merak edip araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar.

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Haliç köprüsünde çalışmalar ne zaman bitecek, ne zaman trafiğe açılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında 3 Temmuz'da saat 23.00'ten itibaren Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacağını duyurarak gece yarısı çalışmalarına başladı.

8 TEMMUZ 05 00'DA ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK

Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla 3 Temmuz'da saat 23.00'den itibaren başlayacak çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında ise yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.

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Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.

Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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