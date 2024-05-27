Deprem uzmanı, kimsenin beklemediği fay hattını söyledi: 3 il tehlikede mi?

Türkiye, deprem bölgesinde yer alan bir ülke. Geçtiğimiz yıllardan bu yana depremlerle sarsılan Türk halkı, son yıllarda artçılarla daha da endişe duyuyor.

Özellikle de Kahramanmaraş merkezli deprem birçok fay hattını değiştirdi. Bir gün içinde iki tane büyük depremin yaşanması Doğu Anadolu Fay Hattı’nı yerinden oynattı. Japon deprem uzmanı ise, önemli bir noktaya değindi.

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3 İL VE 1 İLÇE ÖNE ÇIKIYOR

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu”na katılım gösterdi. Sempozyumda söz alan deprem uzmanı bölge hakkında önemli uyarıda bulundu. Fay hattında 3 il ve 1 ilçeyi hedef gösterdi ve şunları aktardı; “Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis, bu bölge riskli olarak söyleyebiliriz.”

Deprem uzmanı, “Doğru düzgün yaparsak bina çökmeyecek. "Sıkıntı ne? 21 milyon yapı stoku varsa maalesef yüzde 50'den fazlası izinsiz bina. Bunun için kontrolü iyi yapmak lazım” ifadelerine yer verdi.

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