Deprem uzmanı Ercan’dan Ege Bölgesi için konuştu: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Deprem kuşağında yer alan Türkiye, aktif bir fay akışkanlığından geçiyor. Son birkaç yıldır aktif olarak depremlerin çoğalması endişeleri de beraberinde getiriyor. Deprem uzmanı ise, çok önemli uyarılarda bulundu.

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Deprem uzmanı Ercan’dan Ege Bölgesi için konuştu: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, nokta atışı bir tahminde bulundu. Uzman Ercan, İzmir’i işaret ederek beklenen tehlikeyi tek tek anlattı.

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2020 yılında İzmir’in Seferihisar ilçesinde çok büyük bir deprem yaşanmıştı. 6.3 büyüklüğündeki sarsıntı İzmir ve çevre illeri zor durumda bırakmıştı. Bu olaylara dikkat çeken deprem uzmanı, uyarıda bulundu.

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DAHA BÜYÜK BİR DEPREM YAŞANABİLİR

İzmir'in Seferihisar ilçesinde konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem konusunda halkı bilgilendirdi. Ercan, “Bir doğa olayı olmuş ise, bir deprem ya da bir süpürtü dalgası gelmiş ise gelecekte en az o büyüklükte bir daha olur. Ama bundan sonra da hep olacak. 'Burada olabilecek en büyük deprem nedir?' derseniz 7,3 dolayında bir deprem olabilir” açıklamaları dikkat çekti. Sözlerine ise şu şekilde devam etti;

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“Doğanın bir kuralı vardır; bir yerde bir doğa olayı olmuş ise bir deprem ya da bir süpürtü dalgası gelmiş ise gelecekte en az o büyüklükte bir daha olur. Yani bu gördüğünüz belki hayat yaşam süreniz içindeki ilk süpürtü dalgası. Ama bundan sonra da hep olacak. Çünkü milyonlardır yıldır bunlar hep oluyor.

Sisam'da olacak depremde mi korkacağız? Hayır. Girit'te, Rodos'ta, İkaria'da ya da Sakız Adası'nda olabilecek bir depremin oluşturabileceği bir süpürtü dalgası aynı şekilde etkileyecektir.”

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