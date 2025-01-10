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DEM Partili Akdeniz Belediye başkanı ve meclis üyeleri göz altına alındı

Son dakika haberleri: Mersin'e bağlı Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan'la birlikte, Belediye Meclis üyeleri bu sabah erken saatlerde göz altına alında.

DEM Partili Akdeniz Belediye başkanı ve meclis üyeleri göz altına alındı
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Son dakika haberleri: DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Akdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan'ın gözaltına alındığını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI VE BAZI MECLİS ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Eş Başkanların yanı sıra, Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da gözaltına alındı.

KAYYUM ATANABİLİR

Konuyla alakalı resmi bir açıklama gelmezken, Bozan'ın yayınladığı videoda polis ekiplerinin belediye binasının önünde olduğu görüldü. İlerleyen saatlerde belediyeye kayyum atanması bekleniyor.

Kaynak:AA

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