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DEM Parti'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı; Türkiye'nin size ihtiyacı var

DEM Parti eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ameliyat olarak kalp kapağı değiştirilen MHP lideri devlet bahçeliyi arayarak geçmiş olsun diyerek 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var " ifadelerini kullandı

DEM Parti'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı; Türkiye'nin size ihtiyacı var
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Terörsüz Türkiye hedefiyle yaptığı açıklama ile başlayan yeni sürecin mimarı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması sonrası DEM Partiden geçmiş olsun mesajı geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR"

DEM Partiden yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.

"TEDAVİ SÜRECİMİN SONUNA YAKLAŞTIM"

Kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli, geçirdiği rahatsızlığa değinerek "Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabb'ime şükrediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Sağlık personeline şükranlarını sunan, geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür eden Bahçeli, "Beddua edenlere gelince, onların alayını Cenab-ı Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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