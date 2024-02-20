DEM Parti İstanbul'da seçime girebilecek mi başvurusu kabul edildi mi? İl seçim kurulundan açıklama geldi

31 Mart yerel seçimlerinde siyasi partilerin son gün olan 20 Şubat Salı günü saat 17 00'ye kadar listelerini seçim kuruluna etmesi gerekirken DEM Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı listelerini saatinden önce vermediği iddia edilmiş, seçime girip giremeyeceği merak edilmişti. Konu ile ilgili il seçim kurulundan açıklama geldi. İşte tüm detaylar.

YAYINLAMA
Google News
DEM Parti İstanbul'da seçime girebilecek mi başvurusu kabul edildi mi? İl seçim kurulundan açıklama geldi

İddialarla ilgili DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BAŞVURUYU ZAMANINDA YAPTIK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır.

TEMELLİ: BAŞVURU 17.00'DEN ÖNCE YAPILDI

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, iddialarla ilgili DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin yaptığı açıklamada, 'Başvurunun 17.00'den önce yapıldığını belirtti. Bayram, "DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 16.55’te başvuru yapıldığını belirtiyor. Seçim Kurulu Başkanının kabul etmediğini söylediğini belirtti. Temelli itirazın devam ettiğini söyledi. Yolda bir kaza olduğunu ve '5 dakika kala arkadaşlarımız oradaydı' dedi. 'Neden kabul edilmiyor, anlamıyoruz' dedi. Bizden dolaylı bir şey yok ifadesini kullandı. Süreçle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Biraz geç kalmışız ifadeleri de yer aldı, trafik meselesi nedeniyle yolda bir kaza olduğu belirtiliyor. Temelli'nin açıklamasında ayrıca sorunun giderilmesi için gerekli başvuruları yapıyoruz denildi.

DEM Parti İstanbul'da seçime girebilecek mi başvurusu kabul edildi mi? İl seçim kurulundan açıklama geldi

DEM PARTİ'NİN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne girecek siyasi partilerin aday listelerini İl Seçim Kurulu’na teslim etmeleri için verilen süre bugün saat 17.00 itibariyle doldu. DEM Parti’nin İstanbul adaylarının listesini İl Seçim Kurulu’na geç verdiği iddialarının ardından, DEM Parti Avukatları İl Seçim Kurulu’na geldi. İl Seçim Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından avukatlar İl Seçim Kurulu’ndan ayrıldı. Gazetecilerin, "Başvurunuz kabul edildi mi?" sorusu üzerine avukatlar, "Kabul edildi bir problem yok. Başvuru süresinde hiçbir problem yok" dediler.

BAŞVURU 16.55'TE YAPILDI

İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "DEM Parti'nin başvurusu saat 16.55 'te yapıldı, inceleme 17.14'te tamamlandı" denildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Saadet Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 Saadet Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 Zafer Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 Zafer Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 Yeniden Refah Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 Yeniden Refah Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
Son Haberler
Altcoinlerin umudu olan Ethereum 3.000 dolara dayandı: Rallinin arkasında ne var?
Altcoinlerin umudu olan Ethereum 3.000 dolara dayandı: Rallinin arkasında ne var?
DEM Parti İstanbul'da seçime girebilecek mi başvurusu kabul edildi mi? İl seçim kurulundan açıklama geldi
DEM Parti İstanbul'da seçime girebilecek mi başvurusu kabul edildi mi? İl seçim kurulundan açıklama geldi
Hakan Kara yazdı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? İşte sebebi…
Hakan Kara yazdı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? İşte sebebi…
Sürpriz isimler... 2024 AK Parti Pendik Belediye Meclis Üye Listesi belli oldu
Sürpriz isimler... 2024 AK Parti Pendik Belediye Meclis Üye Listesi belli oldu
2024 CHP Pendik Belediye Meclis Üye Listesi belli oldu
2024 CHP Pendik Belediye Meclis Üye Listesi belli oldu
2024 AK Parti Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 AK Parti Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
Çok Okunanlar
Sürpriz isimler... 2024 AK Parti Pendik Belediye Meclis Üye Listesi belli oldu
Sürpriz isimler... 2024 AK Parti Pendik Belediye Meclis Üye Listesi belli oldu
2024 CHP Pendik Belediye Meclis Üye Listesi belli oldu
2024 CHP Pendik Belediye Meclis Üye Listesi belli oldu
2024 AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
Mazot depolarınızı sakın doldurmayın: 44 TL'yi aşan Motorine bu kez indirim geliyor!
Mazot depolarınızı sakın doldurmayın: 44 TL'yi aşan Motorine bu kez indirim geliyor!
2024 AK Parti Beykoz Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 AK Parti Beykoz Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı İsmail Haskul Oldu
Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı İsmail Haskul Oldu
Yorumlananlar
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"