DEM Parti İstanbul'da seçime girebilecek mi başvurusu kabul edildi mi? İl seçim kurulundan açıklama geldi

İddialarla ilgili DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BAŞVURUYU ZAMANINDA YAPTIK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır.

TEMELLİ: BAŞVURU 17.00'DEN ÖNCE YAPILDI

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, iddialarla ilgili DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin yaptığı açıklamada, 'Başvurunun 17.00'den önce yapıldığını belirtti. Bayram, "DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 16.55’te başvuru yapıldığını belirtiyor. Seçim Kurulu Başkanının kabul etmediğini söylediğini belirtti. Temelli itirazın devam ettiğini söyledi. Yolda bir kaza olduğunu ve '5 dakika kala arkadaşlarımız oradaydı' dedi. 'Neden kabul edilmiyor, anlamıyoruz' dedi. Bizden dolaylı bir şey yok ifadesini kullandı. Süreçle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Biraz geç kalmışız ifadeleri de yer aldı, trafik meselesi nedeniyle yolda bir kaza olduğu belirtiliyor. Temelli'nin açıklamasında ayrıca sorunun giderilmesi için gerekli başvuruları yapıyoruz denildi.

DEM PARTİ'NİN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne girecek siyasi partilerin aday listelerini İl Seçim Kurulu’na teslim etmeleri için verilen süre bugün saat 17.00 itibariyle doldu. DEM Parti’nin İstanbul adaylarının listesini İl Seçim Kurulu’na geç verdiği iddialarının ardından, DEM Parti Avukatları İl Seçim Kurulu’na geldi. İl Seçim Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından avukatlar İl Seçim Kurulu’ndan ayrıldı. Gazetecilerin, "Başvurunuz kabul edildi mi?" sorusu üzerine avukatlar, "Kabul edildi bir problem yok. Başvuru süresinde hiçbir problem yok" dediler.

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BAŞVURU 16.55'TE YAPILDI

İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "DEM Parti'nin başvurusu saat 16.55 'te yapıldı, inceleme 17.14'te tamamlandı" denildi.