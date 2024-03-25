Emeklinin beklediği tarih açıklandı! İkramiyeler işte bu tarihler arasında hesaba yatacak!

Emeklilerin beklediği Ramazan Bayramı İkramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih aralığı açıklandı. İşte o tarihler...

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Emeklinin beklediği tarih açıklandı! İkramiyeler işte bu tarihler arasında hesaba yatacak!

Emeklilerin beklediği Ramazan Bayramı İkramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih aralığı açıklandı.

Ramazan bayramı ikramiyeleri 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplarda olacak.

Emeklinin beklediği tarih açıklandı! İkramiyeler bu işte bu tarihler arasında hesaba yatacak!

4 (a) Ssk kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;

17 ve 18 olanlara 2 Nisan

19, 20, 21, 22 olanlar 3 Nisan

23, 24, 25, 26, olanlar 4 Nisan

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların tamamı 5 Nisan

4 (c) ( Emekli Sandığı) Kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alarların ödeme günü 1 ve 2 olanlara 2 Nisan

Emeklinin beklediği tarih açıklandı! İkramiyeler bu işte bu tarihler arasında hesaba yatacak!

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