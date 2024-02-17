Danıştay göreve iade kararı vermişti! HSK'da 387 hakim ve savcı hakkında inceleme

Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcılara göreve iade kararı vermesi sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 387 isim hakkında inceleme başlattı.

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Danıştay göreve iade kararı vermişti! HSK'da 387 hakim ve savcı hakkında inceleme

Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcı hakkında verdiği göreve iade kararına Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müdahil oldu. HSK, söz konusu 387 isim hakkında inceleme başlatma kararı aldı.

Danıştay'ın tepki çeken kararının ardından HSK konuyla ilgili harekete geçti. HSK, Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlatıldığını duyurdu.

Olayın geçmişi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ağır darbe vurmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalarda meslekten ihraç edilmişti.

Danıştay 5. Dairesi FETÖ'den ihraç edilen birçok ismi görevine iade etmişti. Geçtiğimiz günlerde ise HSK, Danıştay'ın bu kararının ardından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına yönelik Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ağır darbe vurulmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilmişti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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