Damadını 15 kurşunla öldürdü! Adliyeye sevk edilirken gazetecilere “iyi yaptım” dedi

Kastamonu'da mezarlıkta başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürülmüş halde bulunan vatandaşın eşi, kayınpederi, kayınvalidesi, kayınbiraderi ve bir akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Diğer zanlılar ile birlikte adliyeye sevk edilen kayınpeder, "İyi yaptım" diyerek bağırdı.

YAYINLAMA
Google News
Damadını 15 kurşunla öldürdü! Adliyeye sevk edilirken gazetecilere “iyi yaptım” dedi

Olay, 25 Ocak Perşembe günü il merkezi Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar mezarlıktaki yolda yatar vaziyette bir erkek cesedi ile karşılaştı.

Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatan şahsın öldüğünü tespit etti. 32 yaşındaki Tolga Benderlioğlu'nun 15 kurşun ile öldürüldüğü ve kurşunların baş kısmı ile vücudunun birçok yerine isabet ettiği belirlendi.

Zanlıların aracından çıkan şoke etti

Olayın ardından Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını mercek atlına aldı. Yapılan incelemeler neticesinde cinayeti işlediği düşünüllen iki araç tespit edildi. Takibe alınan araçlar, Karabük'te durdurularak içerisinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Durdurulan araçta aynı zamanda olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ve 12 adet fişek, ekmek bıçağı ve sustalı bıçak ele geçirildi.

"İyi yaptım"

Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Karabük'ten Kastamonu'ya getirerek gözaltına aldı. Cinayet zanlısı olarak; gözaltına alınan Tolga Benderlioğlu'nun kayınpederi O.D., kayınbiraderi İ.D., kayınvalidesi H.D., eşi N.B. ve ailenin yakını C.Ç., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilen Tolga Benderlioğlu'nun kayınpederi O.D., adliye girişinde muhabirlerin, "Neden yaptınız" sorusuna, "İyi yaptım" şeklinde cevap verdi.

Öte yandan Tolga Benderlioğlu ile eşi N.B.'nin önümüzdeki günlerde boşanma davaları olduğu ve olayın da bu yüzden gerçekleştirildiği iddia edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Küresel ısınmaya dikkat çekmek için dondurucu soğukta kilometrelerce yürüdüler
Küresel ısınmaya dikkat çekmek için dondurucu soğukta kilometrelerce yürüdüler
Bu görüntüler okyanustan değil, İzmir Çeşme açıklarından! Yunus sürüsü kuru yük gemisine eşlik etti
Bu görüntüler okyanustan değil, İzmir Çeşme açıklarından! Yunus sürüsü kuru yük gemisine eşlik etti
Kendi ürettiği teleskopla, Gezeravcı’nın dolunay önünden geçişini yakalayarak fotoğrafladı!
Kendi ürettiği teleskopla, Gezeravcı’nın dolunay önünden geçişini yakalayarak fotoğrafladı!
Artvin’de gökyüzünde ilginç görüntüler! Kartal dronu böyle avladı!
Artvin’de gökyüzünde ilginç görüntüler! Kartal dronu böyle avladı!
Son Haberler
Dünyada bir ilk! 6’lı çapraz ameliyatı Malatya’da yapıldı: Operasyon 12 saat sürdü
Dünyada bir ilk! 6’lı çapraz ameliyatı Malatya’da yapıldı: Operasyon 12 saat sürdü
Damadını 15 kurşunla öldürdü! Adliyeye sevk edilirken gazetecilere “iyi yaptım” dedi
Damadını 15 kurşunla öldürdü! Adliyeye sevk edilirken gazetecilere “iyi yaptım” dedi
Bu fiyatlardan sonra saç, sakal karışacak! Son gelen zamlardan sonra beber fiyatları dudak uçuklattı!
Bu fiyatlardan sonra saç, sakal karışacak! Son gelen zamlardan sonra beber fiyatları dudak uçuklattı!
Türk bayrağını koparıp geri dönüşüm torbasına atan şahıs adliyeye sevk edildi!
Türk bayrağını koparıp geri dönüşüm torbasına atan şahıs adliyeye sevk edildi!
3 gündür kimse fark etmemişti! Ağaçta mahsur kalan kediyi belediye işçisi kurtardı
3 gündür kimse fark etmemişti! Ağaçta mahsur kalan kediyi belediye işçisi kurtardı
Kardeş kardeşe bunu da yaptı! Ağabeyi para vermedi diye iş yerini kundakladı!
Kardeş kardeşe bunu da yaptı! Ağabeyi para vermedi diye iş yerini kundakladı!
Çok Okunanlar
Muharrem ince açtı ağzını yumdu gözünü! CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım?
Muharrem ince açtı ağzını yumdu gözünü! CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım?
Türkiye'nin dört bir tarafından petrol fışkırıyor, iki yeni müjde daha an meselesi
Türkiye'nin dört bir tarafından petrol fışkırıyor, iki yeni müjde daha an meselesi
Meteorolojiden o bölgelere uyarı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 26 Ocak Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden o bölgelere uyarı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 26 Ocak Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi
İstanbulluların yağmur altında tramvay çilesi! Vatandaşlardan tepki yağdı
İstanbulluların yağmur altında tramvay çilesi! Vatandaşlardan tepki yağdı
Kastamonu’da feci yolcu otobüsü kazası: Yoldan çıkan araç tarlaya uçarak yan yattı
Kastamonu’da feci yolcu otobüsü kazası: Yoldan çıkan araç tarlaya uçarak yan yattı
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda