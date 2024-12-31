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D100 kara yolu'nda korku dolu dakikalar: İETT otobüsü alev topuna döndü!

D100 kara yolu'nda korku dolu dakikalar: İstanbul'da Cevizli-Pendik seferini yapan, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D100 kara yolu'nda korku dolu dakikalar: İETT otobüsü alev topuna döndü!
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D100 kara yolu korku dolu dakikalar: İstanbul'da Cevizli-Pendik seferini yapan, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Anadolu yakasında Cevizli-Pendik seferini yapan Zeynel T, kullandığı İETT otobüsünden yanık kokusu aldı.

D100 kara yolu korku dolu dakikalar: İETT otobüsü alev topuna döndü!

YOLUN ORTASINDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

AA'nın aktardığına göre; sürücü, yolcusu olmayan otobüsü Pendik D100 kara yolu Tavşantepe mevkisinde kenara çekerek durdurdu.

D100 kara yolu korku dolu dakikalar: İETT otobüsü alev topuna döndü!

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangını büyümeden söndürdü.

D100 kara yolu korku dolu dakikalar: İETT otobüsü alev topuna döndü!

Yangının, otobüsün tekerinden başladığı öğrenildi.

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Kaynak:AA

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