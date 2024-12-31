D100 kara yolu'nda korku dolu dakikalar: İETT otobüsü alev topuna döndü!
D100 kara yolu'nda korku dolu dakikalar: İstanbul'da Cevizli-Pendik seferini yapan, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D100 kara yolu korku dolu dakikalar: İstanbul'da Cevizli-Pendik seferini yapan, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Anadolu yakasında Cevizli-Pendik seferini yapan Zeynel T, kullandığı İETT otobüsünden yanık kokusu aldı.
YOLUN ORTASINDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ
AA'nın aktardığına göre; sürücü, yolcusu olmayan otobüsü Pendik D100 kara yolu Tavşantepe mevkisinde kenara çekerek durdurdu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangını büyümeden söndürdü.
Yangının, otobüsün tekerinden başladığı öğrenildi.
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